В Москве в частном стрелковом клубе обнаружили тело мужчины

Прокуратура Москвы начала проверку после того, как в частном стрелковом клубе было обнаружено тело мужчины, информирует пресс-служба столичного надзорного ведомства.

«Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением в частном спортивно-стрелковом клубе на Андроньевской площади тела мужчины 1965 года рождения», – говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что ранение было нанесено из пистолета, который он сам получил в клубе.

Прокуроры дадут оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе об обороте оружия, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее было найдено тело младенца в пруду на территории частного загородного клуба в новой Москве.