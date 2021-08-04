В мире: РФ теряет терпение к выходкам Таллина

Эстония явно обескуражена – по крайней мере, есть признаки того, что Таллин задумался, чем именно ответить на крайне резкую ноту, полученную накануне от МИД РФ. Речь идет о шпионском скандале, высылке эстонского консула и ответных мерах этой прибалтийской страны. Почему реакция РФ оказалась для Эстонии сюрпризом?

Во вторник 3 августа в МИД РФ был вызван посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре, которому была вручена нота о высылке из РФ эстонского дипломата в качестве ответной меры на высылку из Таллина сотрудника российского посольства 15 июля. Российское внешнеполитическое ведомство предложило эстонским партнёрам остановиться и не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию. МИД РФ пригрозил Эстонии новым решительным ответом, если она проигнорирует это предложение, отмечая, что в этом случае вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону.

В Таллине взяли паузу. МИД Эстонии пока не определился с возможным ответом на высылку эстонского дипломата из России, сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Это неожиданно, поскольку ранее Таллин отличался бескомпромиссностью в дипломатических войнах с Москвой. Может быть, крайне резкий, почти угрожающий тон российской ноты действительно так повлиял?

Началось всё с задержания 6 июля в Санкт-Петербурге одного из многочисленных эстонских консулов Марта Лятте. ФСБ утверждает, что Лятте пытался получить закрытые данные о деятельности РФ в Арктике.

Есть видео- и аудиозапись беседы Лятте с неизвестным в кабинете в питерском Политехе, в ходе которой они как раз эту информацию и обсуждают. На кадрах собеседник консула говорит, что речь идёт о «плане реализации государственной политики, плане мероприятий председательства (России в Арктическом совете – прим. ВЗГЛЯД) и указе президента о политике в арктической зоне». После этого Лятте был задержан, объявлен персоной нон грата и через сутки выслан.

Эстонцы считают случившееся провокацией, поскольку документы с похожими названиями есть в свободном доступе, в частности, опубликованы на сайте правительства. Однако сам ход диалога, запечатлённого скрытой камерой, свидетельствует о том, что речь идёт всё-таки о конфиденциальной информации.

Вообще-то Март Лятте давно напрашивался. По внутриконсульскому распределению труда он отвечал за гуманитарные, научные и образовательные вопросы, активно встречался с российскими студентами, причём не только в Питере, но и в Карелии, Пскове, Великих Луках. Читал лекции по истории, о приграничном сотрудничестве, сталинских репрессиях. Он вообще по первой профессии учёный-историк. До перехода в систему МИДа Эстонии работал исследователем в Эстонском военном музее (Музей генерала Лайдонера), писал работы о войнах на территории современной Эстонии в период Средневековья. Как его занесло в консулы в Питере – загадка.

Но главное не в этом. Март Лятте слишком уж часто высказывался на сугубо внутренние российские темы, что не входит в функции провинциального консула по гуманитарно-образовательным вопросам. Например, он регулярно участвовал в акциях организации «Мемориал» (признана иностранным агентом) по всему Северо-Западу, особенно в Карелии. Там же он присутствовал на суде над местным активистом этой же организации Дмитриевым, осуждённым за педофилию. Именно консул Лятте утверждал, что в РФ необходимо всесторонне обсуждать тему сталинских репрессий в образовательных целях. Ну вот какое твоё дело?

Лятте взяли, что называется, «на кармане». То есть – с поличным, с видеозаписью, с полной документальной фиксацией шпионской работы. В таких случаях высылка неизбежна и по всем устоявшимся в международной практике джентльменским законам носит односторонний характер. Она не должна становится прецедентом для зеркального ответа.

Эстонской стороне следовало бы промолчать и не привлекать лишнего внимания к тому, как накосячил их отдельно взятый консул. Но они запели привычную песню о «русских провокациях» и 15 июля выслали российского дипломата. При этом представители эстонского МИДа «выражали надежду», что всё это не ухудшит и без того плохие отношения между Россией и Эстонией.

Однако в Москве восприняли высылку россиянина из Таллина именно как враждебный шаг. И именно поэтому последовала ещё одна высылка, на этот раз эстонского дипломата из посольства в Москве и крайне резкая нота МИД РФ, граничащая с ультиматумом.

Со стороны может показаться, что это именно российская сторона развёртывает дипломатическую войну, тем более, что кто-то должен первый остановиться. Но это только так кажется. И действия Лятте, и «ответная» высылка российского дипломата похожи не на дипломатию пополам с разведкой, а на какую-то удивительную подростковую дерзость, которую последовательно позволяет себе эстонская сторона.

Прибалтийские страны, конечно, очень разные. И по менталитету, и по исторической судьбе. Но есть у них одна общая черта поведения – удивительное стремление постоянно, по поводу и без, дёргать бывшую метрополию за усы. Ну, или если хотите – тыкать в медведя рогатиной.

Есть в этом какое-то бессознательное наслаждение. Ещё каких-то тридцать лет назад в Таллине птички по весне не пели без письменного разрешения из Москвы, а теперь консул Лятте учит студентов в Великих Луках, как им воспринимать сталинские репрессии. И Таллин высылает российского дипломата, хотя именно эстонский дипломат и был взят с поличным во время разведывательной работы.

До последнего времени характер этой патологии не менялся. Прибалты увлеченно тыкали в бывшую метрополию палками. Империя отмалчивалась, уворачивалась, создавала «согласительные комиссии по чувствительным моментам истории» и вообще неохотно обращала внимание. РФ с крайним нежеланием и сожалением прибегает к насилию – даже в тех формах, как это принято по отношению к шпионской деятельности: высылкам, арестам и прочему негативу. Москва длительное время пыталась вразумить словом, причем очень сдержанным.

До 3 августа 2021 года ещё не было прецедента, чтобы Москва реально использовала столь ультимативный тон (пусть даже в рамках дипломатического протокола) в отношении бывших прибалтийских республик. Даже пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось специально разъяснять, что никаких враждебных чувств к Эстонии в РФ никто не испытывает. Просто времена меняются, терпение заканчивается.

Было бы преждевременно утверждать, что этот пока единственный жест – высылка ещё одного эстонского дипломата и жёсткая нота МИДа – признак полного изменения российской политики по отношению к подобного рода дерзостям со стороны прибалтийских стран. Однако уже в ближайшее время мы увидим, каким будет ответ Эстонии – вышлет Таллин еще одного российского дипломата или нет. И если вышлет, не исключено, что дальнейшие действия РФ будут еще более жесткими.

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