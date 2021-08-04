В ЦИК ответили на вопрос об открытии избирательных участков на выборах в Госдуму в Грузии

Зарубежные избирательные участки для голосования россиян на выборах депутатов Госдумы, как правило, образуются на базе дипломатических и консульских представительств, в Грузии такой возможности нет, в отличие от Украины, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Организация голосования за рубежом является компетенцией МИД России. Как правило, избирательные участки образуются на базе дипломатических и консульских представительств. Соответственно, в тех странах, с которыми у Российской Федерации нет дипломатических отношений, нет соответствующих возможностей для проведения голосования. Примером такой страны является Грузия», – отметила Памфилова, передает ТАСС.

«С Украиной дипломатические отношения есть. Там функционируют четыре росзагранучреждения, на территории, которых, по согласованию с властями Украины, будут открыты избирательные участки. По информации МИД, украинская сторона заверила, что предпримет необходимые меры для обеспечения безопасности участков в дни голосования», – добавила Памфилова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.