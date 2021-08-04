Мнение: Нет денег!



Современный русский

Павел Пряников в своем “Толкователе” приводит шокирующие данные о благосостоянии (если это можно так назвать) “дорогих россиян” в результате кризиса 2020 года. Все оттого, что ему не лень читать специальные социологические издания с мизерными тиражами.

“Кризис 2020 года оказался самым драматичным для рынка труда России среди всех кризисов последних двадцати лет. Это показывает исследование сотрудницы Института социологии РАН Натальи Тихоновой («Социологический журнал», №2, 2021). Некоторые самые важные показатели:

– Негативные последствия пандемии уже к октябрю 2020 г. затронули почти 60% работающих россиян.

– Сильнее всего кризис ударил по рабочим. Из них 15,9% потеряли работу, зарплата сократилась у 47,6%. Для сравнения эти показатели у группы «профессионалов» – 6,3% и 28,2% соотв. В т.ч. плачевная ситуация у рабочих объясняется тем, что 61,5% рабочего класса России живёт в посёлках и райцентрах (т.е. малых городах), по которым любой кризис бьёт в первую очередь.

– Уже в сентябре 2020 г. был установлен своего рода антирекорд – базовые права работников соблюдались лишь у 45,4% работающих, при том, что в пиковый момент прошлого кризиса они соблюдались у 47,3%.

– Если же сравнить ситуацию 2020 г. с кризисом 2008–2009 гг., то можно говорить о ещё большем ухудшении положения работающего населения. Так, оплату отпуска и больничного листа в положенном по законодательству размере в 2009 г. получали 72,8% работающих при 59,0% в 2020 г. Что же касается разного рода дополнительных благ (жильё, транспорт, медицинская помощь, питание, ссуды и т.п.), то их получали от работодателя в 2009 г. 15% работающих, а в 2020 г. – лишь 8,8%.

– Даже на государственных предприятиях и в бюджетных учреждениях доля не получающих оплату отпуска и больничного в положенном размере выросла с 2009 по 2020 г. почти вдвое (с 9,9 до 17,0%), а на приватизированных – в 1,5 раза (с 18,8 до 27%).

– Осенью 2020 г. обладали хотя бы какими-то сбережениями лишь около четверти россиян (и 27,7% работающих), хотя в относительно благополучные годы их имели обычно около трети опрошенных, и даже после окончания кризиса 2014-2016 гг. их доля превышала 30%.

– В 2020 г. стремительно разрушался ресурс социальных сетей. Сейчас почти у половины всех представителей массовых слоёв населения нет знакомых, которые могли бы им одолжить сравнительно небольшую (до 100 тыс. руб.) сумму денег, помочь устроиться на хорошую работу, продвинуться по карьерной лестнице, устроить детей в хорошую школу или вуз, решить жилищную проблему, найти приработки, хороших врачей, «нужных людей», способных помочь в решении проблем.

(Всё это показывает, что подавляющая часть россиян не может выдержать локдаун длительностью более 1-1,5 месяца)”

По поводу “благосостояния знакомых” – тут в яблочко! Я сам с этим столкнулся – и по привычке думал, что это просто мне так не повезло: среди друзей одни сплошные нищеброды. Буквально – жалкую сотню тысяч перехватить не у кого! А тут вижу, что нет, зря я так думал, возвел напраслину на свой круг общения. Оказывается, это повальное явление, и даже в Москве – просто у людей реально НЕТ ДЕНЕГ.

Круто!