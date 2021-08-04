“Он чуть моложе тебя”. Галкин подарил Пугачевой старый “Запорожец”. Видео
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“Хороший автомобиль?” – поинтересовался в ролике Галкин у Пугачевой.
“Замечательный! Ретро, моего возраста, подходит и размер, и цвет. Спасибо, муженек”, – ответила певица.
“Но автомобиль чуть моложе…” – уточнил Галкин, имея в виду, что “Запорожец” 1964 года выпуска, а Пугачева родилась в 1949-м.
“Моложе даже? – удивилась Пугачева. – Ну люблю молодых!”
За час видео Галкина с Пугачевой просмотрели больше 850 тыс. раз.
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Контекст:
Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.
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