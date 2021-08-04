 

Билеты на чемпионский бой Усик – Джошуа продали за сутки

04.08.2021, 20:26, Новости дня
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Отмечается, что билеты были распроданы за 24 часа с момента поступления в продажу.

По информации компании, в очереди на билеты ждали более 100 тыс. любителей бокса.  

Как сообщали в Matchroom Boxing 27 июля, стоимость билетов составляла от £40 до £2 тыс. (1495 грн – 74,7 тыс. грн по курсу НБУ).

Усик подписал контракт на чемпионский бой против Джошуа 20 июля. Поединок состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе футбольного клуба “Тоттенхэм”. Бой посетят более 60 тыс. зрителей.

Контекст:

Александр Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

В 2019 году украинский боксер заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. За это время Усик провел два поединка: в октябре 2019 года он победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом, а в ноябре 2020 года – британца Дерека Чисору по очкам, после чего стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Джошуа в последнем поединке в декабре прошлого года в Лондоне нокаутировал в девятом раунде Кубрата Пулева из Болгарии, защитив четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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