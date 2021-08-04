Взрыв на шахте в Донецкой области: от полученных травм умер третий шахтер

“В ожоговом отделении Краматорской больницы №3 сегодня ночью умер третий горняк, который был в забое во время взрыва на шахтоуправлении “Покровское”, – написал он.

По его словам, на шахте по факту взрыва объявлена чрезвычайная ситуация на уровне объекта.

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Контекст:

31 июля ранним утром в поселке городского типа Удачное Донецкой области на угольной шахте, принадлежащей ПАО “Шахтоуправление “Покровское”, произошел взрыв.

В шахте в это время были работники шахтоуправления “Покровское” и сотрудники подрядной организации. 10 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них скончались в больницах – один в тот же день, второй – 3 августа.

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры было открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека и иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование установило, что во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров произошел взрыв метана.

Шахтоуправление “Покровское” (ранее – “Красноармейская-Западная №1”) – по данным “Интерфакс-Украина”, крупнейший в Украине производитель коксующего угля. В 2018 году миноритарием шахтоуправления стала группа “Метинвест”, в марте 2021 года установила над ним контроль.

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