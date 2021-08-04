Украинский гимнаст Радивилов об Олимпиаде: В подготовке была масса проблем. Атмосфера внутри ужасная

“Олимпийские игры – это самые важные соревнования для любого спортсмена. Я был на пике формы, но допустил досадную ошибку. В подготовке была масса проблем. Атмосфера внутри ужасная. Я испытывал постоянное давление”, – написал он.

По словам Радивилова, гимнасты и тренер не могли сконцентрироваться на подготовке.

“Спортсмены не должны так готовиться к главному старту четырехлетия. И в то же время я вынес из этого хороший урок. Хочу сказать громко. Я тут. Я никуда не ухожу. Я продолжаю свой путь. И я дойду”, – подчеркнул гимнаст.

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Украинские гимнасты на Олимпиаде 2020 в Токио соревновались в трех финалах – командном многоборье, многоборье и на параллельных брусьях – но закончили выступления, впервые в истории не получив ни одной награды.

Радивилов – чемпион Европы по опорному прыжку в 2020 и 2021 году. На Олимпиаде в Токио он не квалифицировался в финалы в индивидуальных соревнованиях.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

В медальном зачете на первом месте сейчас Китай (32 золотых, 22 серебряные и 16 бронзовых медалей). На втором – США, на третьем – Япония.

Украина находится на 37-м месте, у нее 11 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, две серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и в греко-римской борьбе, и восемь бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе, две в вольной борьбе (одна в весовой категории до 68 кг и еще одна в категории до 62 кг) и в синхронном плавании.

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