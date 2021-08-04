“Я намерен обнаруживать несправедливость и отставить права людей”: Максим Шугалей рассказал, зачем баллотируется в ЗакС

Российский ученый-социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей планирует отстаивать права петербуржцев в местном парламенте. Он рассказал о своих целях выдвижения в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

В первую очередь нужно сказать, что Шугалей выбрал профессию социолога, чтобы обнаруживать несправедливость и обращать на нее внимание общественности.

“Из этих же соображений я принял решение идти в депутаты Заксобрания. Чтобы отстаивать права людей”, – сообщил Шугалей в эфире программы “Антиполитика” на Радио “Комсомольская правда” в Санкт Петербурге.

Ученый также отметил, что деньги, которые получают местные депутаты, необходимо тратить на решение самых актуальных проблем, которых в Петербурге много.