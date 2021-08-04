 

Вырубка сухих деревьев сделает леса более устойчивыми к пожарам

04.08.2021, 20:22, Разное
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Этим летом из-за сухой и жаркой погоды на территории США возросло количество лесных пожаров. Ученые предполагают, что уменьшить вероятность их возникновения можно с помощью вырубки сухих деревьев.
Почти столетнее отсутствие лесных пожаров в США привело к тому, что они заполнились густо разросшимися кустарниками и деревьями. Группа ученых и представителей природоохранных организаций изучила научные работы, посвященные данной проблеме. Многие исследования посвящены природе возникновения лесных пожаров и изменению климата. Специалисты считают, что необходимо создать единый ресурс, к которому будут иметь доступ представители западной части США. Он должен содержать обобщенные научные сведения по поводу того, как управлять землями с лесами.

По словам ведущего автора исследования Сьюзан Причард, благодаря научным доказательствам можно найти подходы к подготовке лесов к изменению климата.

Источник: anonsens.ru



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