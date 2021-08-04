Снизить риск инфаркта и онкологии поможет перекус простым продуктом

Представители Гарвардского университета провели два длительных исследования, которые были направлены на изучение факторов продолжительности жизни. По словам ученых, снизить риск онкологических заболеваний и инфаркта люди могут с помощью достаточно простого перекуса.

Благодаря здоровому питанию поддерживается нормальный вес, а также снижается количество воспалительных процессов и окислительного стресса в организме. Исследователи установили, что те, кто ел ежедневно орехи, с меньшей вероятность умирали от рака и сердечных заболеваний. Вероятность такого исхода событий была на 20% ниже.

Как отметил профессор Франк Ху, орехи богаты полезными жирами, клетчаткой, фитохимическими веществами, витаминами и минералами. Этот продукт может похвастаться антиканцерогенными, антиоксидантными, кардиозащитными и противовоспалительными свойствами. Кроме этого, ежедневное употребление орехов не приведет к набору лишнего веса. Из-за клетчатки и белков они не так быстро всасываются организмом, но значительно уменьшают чувство голода.

Источник: medikforum.ru