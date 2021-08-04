Семен Слепаков восхитил поклонников темпами похудения: “Первые три дня – жесткач”

Популярный шоумен Семен Слепаков разместил на личной странице в Instagram фотоколлаж, продемонстрировавший фолловерам впечатляющие результаты своего быстрого похудения. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

Опубликованная в микроблоге барда-“десятника” наборка состоит из десятка фотоснимков, наглядно убеждающих зрителей в одном – традиционно выглядящий “пухляшем” артист похудел и очень сильно. Точная цифра потерь в своей массе Семеном Слепаковым озвучена не была, однако на изображениях его традиционная одежда выглядит попросту “оверсайз”. Оказалось, что музыкант не так давно прошел курс оздоровления в детокс-клинике “Кивач”, расположенной в Карелии. Итоги метаморфозы организма настолько впечатлили хозяина аккаунта, что вдохновили его на сочинение пространной мини-поэмы, которую он и разместил в публикации в качестве сопровождения эффектных фото. Впрочем, стоит отметить, что стихотворное произведение оказалось уж слишком “оригинальным”, да еще и щедро сдобренным пусть и весьма юмористичной, но явно ненормативной лексикой. “Здесь жирдяев примет врач – полный спектр у него! Первые три дня – жесткач, ну, а дальше – ничего. Ловко вставят клизму в попу – незачем лететь в Европу. Нет для клиники “Кивач” нерешаемых задач!” – вот, пожалуй, наиболее безобидные строки сочинения, посредством которого Слепаков разрекламировал посещенное им место.

Изображение взято с: [email protected]

Среди подписчиков, прокомментировавших пост, нашлось довольно немало “последователей” музыканта-юмориста: представители данной категории гостей страницы достойно ответили Семену Слепакову четверостишиями в подобной автору стилистике и с не меньшим наполнением их нецензурными словечками. Большинство же поклонников шоумена предпочло выразить восторг от обновленного внешнего вида кумира и пожелать ему хорошего настроения и дальнейших творческих свершений. За день публикация набрала более 70 тысяч “лайков”.

Источник: www.instagram.com