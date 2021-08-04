Мнение: ЕГЭ в 8 лет

Друзья, насчет девочки Алисы, в 8 лет сдавшей ЕГЭ.

Бурно эту тему обсуждают, даже в моей ленте некоторые возмущены.

Давайте снимем белое пальто, зеленый виноград и попробуем подснять корону.

Белое пальто – это “какие мерзавцы родители, лишили ребенка детства, а папаша вообще в трусах на передачу пришел, наверняка псих”.

Борода отца тоже не нравится.

Народ, отец этой девочки и всех семерых детей – очень талантливый педагог.

Его опыт и его систему надо изучать, чтобы понять, как мотивировать детей учиться.

Конечно, в его случае большую роль играет сплоченный детский коллектив, групповое поле, о котором мы говорили вчера.

Тем не менее опыт этого отца очень важен и очень интересен, как и его педагогический талант.

Не надо бояться, что вундеркиндов станет слишком много, не надо опасаться, что ваши дети тоже вдруг станут вундеркиндами и позаканчивают школы в 8 лет. Вам это не грозит. У большинства родителей дети вообще не хотят учиться, учатся кое-как, а увлекаются только гаджетами. Им бы десятую часть той мотивации к учебе и получились бы нормальные школьники.

Понятно, как выглядит белое пальто родителей? Фу – о том, чего им вообще не светит, хоть с какой стороны ни возьми. Их дети не лишены детства, бездельничают вволю и учиться не хотят. Ну большинство так, по крайней мере.

Здесь же где-то и ЗВ критиков.

“ЕГЭ в 8 лет? Спасибо, нет!”. Ведь каждый бы мог “натаскать своего ребенка”, но бережет его детство.

Не беспокойтесь, вас эта беда обойдет. Дай Бог, чтобы ваши дети в 17-18 лет “натаскались” на ЕГЭ, не провалили его, попали в вузы и не бросили после первого курса. Конечно, не всем надо в вузы идти, но те, кто широким жестом отказывается сейчас от успеха Алисы Тепляковой, могут спать совершенно спокойно, их это точно минует.

Корону под БП и ЗВ сами опишите, друзья.

А я про вундеркиндов хочу написать.

Много таких детей никогда не будет, но опыт каждого вундеркинда и его родителей надо внимательно изучать. Причину я выше описала.

Да, у вундеркиндов обычно есть трудности адаптации и социализации из-за возрастного разрыва, в том числе из-за того, что все вокруг улюлюкают, как сейчас.

“Особенных” детей, в смысле умственно отсталых, многие хвалят, ведь каждому родителю приятно сравнить с таким своего здорового ребенка. Жалостливым быть безопасно для короны.

Другое дело – вундеркинд.

Тут, конечно, бомбит. Там вундеркинд, а у тебя – бездельник, не может даже программу своей возрастной группы освоить на твердую пятерку, все из-под палки.

Приходится как-то спасать свою “самооценку”, приводить аргументы, как не нужно и даже опасно быть вундеркиндом.

Вундеркиндом быть действительно не нужно, не обязательно. Это – роскошь и нагрузка на психику.

И гениальность – роскошь и нагрузка на психику.

Главное – быть сильной личностью. Сильная личность даже из небольшого таланта сделает большой социальный успех, тогда как талантливый человек со слабой личностью скорее всего погибнет, сопьется, свихнется или как-то иначе потеряет или разрушит себя.

Но только сильная личность – это человек не завистливый, человек с честной рефлексией и самооценкой, готовый учиться у тех, кто лучше него.

Без белого пальто фасона: “Фу, да он же в трусах, все с ним ясно”.

Ясно другое.

Ясно, что семье этой государство должно выделить большую квартиру и оказать другую материальную помощь. Ясно, что опыт этой семьи нужно с трепетом изучать. Вот это ясно. А все остальное не ясно, но очень интересно.