Мнение: Темпы вакцинации в России, суперраспространители ковида и миллионы погибших от пандемии

1. Хорошие новости: более четверти населения России (25,7%) получило хотя бы одну дозу вакцины, полностью привито 18,1%. Темпы вакцинации заметно выросли за последние полтора месяца – с момента начала третьей волны эпидемии и активизации ласкового принуждения людей к добровольным прививкам:

https://gogov.ru/articles/covid-v-stats

Если не произойдёт замедления темпов, к зиме большинство взрослого населения России будет провакцинировано:

Темпы вакцинации за последнюю неделю:

279 817 чел. в день (0.19% от населения) – кол-во новых привитых в день (-14% к прошлой неделе)

127/179/232 – дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом

113 – дней до вакцинации 60% взрослого населения (около 69 млн чел.).

Для сравнения, в крупных странах Запада, по официальным данным, вкололи вакцин на 45-60% всего населения. Из этих цифр можно вычесть повторную вакцинацию (более активную, чем у нас) и учесть то, что не все вакцины достаточно эффективны. Но даже с учётом этих поправок Россия заметно отстаёт:

https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/

К сожалению, заглавная картинка о том, что дракон почти побеждён, относится скорее к западной ситуации, но не к нашей. У нас в лучшем случае отрублена одна голова из трёх, у них – как минимум две головы.

Впрочем, странам Запада рано радоваться. Со временем у змея отрастают новые головы в виде новых штаммов коронавируса. Они будут продолжать просачиваться даже в уже привитые государства. Пока каждая страна в мире не победит своего дракона, покоя человечеству не будет.

2. Кажется, в случае ковида действует свой вариант известного закона Парето (согласно которому 20% усилий дают 80% результата):

https://rg.ru/2021/08/03/rossiian-predupredili-ob-opasnosti-superrasprostranitelej-covid-19.html

Около 80 процентов всех заражений коронавирусом происходит от 20 процентов инфицированных, которых еще можно назвать “суперраспространителями”. К такому выводу пришел главный врач московской больницы №71 Александр Мясников в своем Instagram-аккаунте.

К “суперраспространителям” относятся люди с отсутствием клинических проявлений болезни. Тем не менее они представляют повышенную угрозу для всех остальных.

По словам врача, особенности генетики и иммунитета у этой группы людей позволяют им переносить повышенную вирусную нагрузку без ущерба для здоровья.

Так что “суперраспространителем” может быть любой человек. Например, незнакомец в лифте или бабушка, сидящая на лавочке у подъезда. В связи с этим Мясников отмечает важность вакцинации от COVID-19 и применения индивидуальных мер защиты.

3. Согласно исследованию журнала «Экономист», общее число жертв ковида с начала эпидемии может составлять не 4,25 миллиона человек (сумма цифр официальной статистики по всем странам), а 8-16 миллионов, с наиболее вероятным значением в 14 миллионов:

https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker

Эти высокие цифры получаются, если посчитать всю повышенную смертность в мире за последние полтора года, и если не делать никакой разницы, погиб ли человек непосредственно от ковида или от последствий экономического кризиса, снижения доступности медицины, депрессии во время карантина и так далее.

Разумеется, списывать всё на один только ковид неправильно. В России, например, в этом году была весьма холодная зима по сравнению с прошлым годом. Лето пока ещё не кончилось, но по ощущениям оно также было жарче, чем в 2020 году, с длительным периодом опасных для здоровья температур. В таких случаях смертность год к году (при прочих равных) всегда заметно возрастает.

Сложностей в расчёт глобального числа жертв добавляет низкое качество статистики в бедных странах третьего мира, где до сих пор зачастую нет не только нормальной диагностики, но и не всегда понятно, сколько вообще умерло людей от любых причин.

Если высокие оценки общего числа погибших от ковида в 14-16 миллионов верны, то нынешняя пандемия уже вплотную приблизилась по своей разрушительности к минимальной оценке числа жертв гриппа-испанки времён Первой мировой – 17 миллионов человек:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_epidemics

Максимальная оценка числа погибших от гриппа столетней давности составляет 100 миллионов. Такого уровня потерь нынешнее человечество пока ещё может избежать.