Видео дня: первое появление Меган Маркл в сети после рождения дочери

Сегодня, 4 августа, герцогиня Сассекская празднует юбилей – 40 лет. Свой личный новый год Меган Маркл встречает в Монтесито в США вместе с мужем, принцем Гарри, 2-летним сыном Арчи и дочерью Лилибет Дианой, которой сегодня же исполняется ровно два месяца. Многие поклонники герцогини с нетерпением ждали от именинницы хотя бы короткого послания, и в итоге были вознаграждены: чусть больше часа назад на сайте фонда Меган и Гарри Archewell появилось видео с участием герцогини.

В день своего 40-летия Меган Маркл запустила новую инициативу – международную кампанию по наставничеству “40×40”. Ее цель заключается в том, чтобы 40 волонтеров уделили по 40 минут женщинам, возвращающимся к работе, в виде небольшой консультации. В число таких добровольцев вошли активисты, спортсмены, художники и мировые лидеры, в частности, главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, поэтесса Аманда Горман, дизайнер Стелла Маккартни, активистка Глория Стайнем и другие.

Я считаю, что наставничество — это один из способов помочь женщинам вернуть уверенность в себе и восстановить их экономическую мощь, и в свой день рождения я попросил 40 друзей, активистов, спортсменов, художников и мировых лидеров помочь начать глобальные усилия, создавая “40×40” для поддержки женщин, возвращающихся на рынок труда. На этот раз, я надеюсь, каждый из них поможет кому-то продвинуться в профессиональной жизни на собственных условиях, и я надеюсь, что они вдохновят бесчисленное количество других уделять 40 минут своего времени на себя Если вы можете, пожалуйста, присоединяйтесь к нам и пообещайте себе выделить 40 минут на себя. Время, которое вы жертвуете, может внести свой вклад в глобальную волну и дать толчок значительному влиянию на наши сообщества во всем мире, – рассказала Меган по видеосвязи актрисе Мелиссе Маккарти.

Меган Маркл

Для своего первого появления на публике, если можно так выразиться, после вторых родов Меган выбрала трикотажное платье молочного цвета и толстовку в тон, которую она накинула на плечи, а также туфли горчичного оттенка. Область живота при этом была деликатно скрыта за рабочим столом герцогини. На протяжении всего видео рядом с Меган на подушке лежал ее пес Гай. Когда она рассказывала о своем новом проекте, в какой-то момент в окне появился принц Гарри, который начал жонглировать тремя мячиками, чем очень насмешил свою жену. В конце видео именинница задула свечку на праздничном торте.

Как члены британской королевской семьи поздравили Меган Маркл с 40-летием, смотрите здесь.

Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, 4 июня Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями – у супругов родилась дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Малышка стала 11-й правнучкой королевы Великобритании и первой племянницей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцог и герцогиня Кембриджские поздравили родственников с пополнением в семействе уже спустя пару часов после появления новости:

Мы все в восторге от радостной новости о появлении на свет Лили. Наши поздравления Гарри, Меган и Арчи, – гласит подпись под черно-белым фото беременной Меган и Гарри с сыном Арчи на руках.

Слухи о второй беременности Меган появились еще в декабре. Только в День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а 7 марта они дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Несмотря на то, что Меган и Гарри переехали в США, они планируют крестить дочку в Великобритании по всем королевским традициям. Для этого малышку должны внести в линию престолонаследования, что было сделано совсем недавно.

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Публикация от HELLO! Magazine (@hellomag)