Что приготовить: медальоны из говядины с картофелем и лисичками
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Ингредиенты (на 1 порцию):
Говяжья вырезка – 150 г
Картофель черри – 50 г
Лук шалот – 5 г
Масло растительное – 50 г
Лисички свежие – 50 г
Соус “Порто” – 30 мл
Кресс-салат – 2 г
Соль – 2 г
Перец – 1 г
Для соуса “Порто”:
Сливочное масло – 1 ст. л.
Лук-шалот – 1 шт.
Портвейн или красное вино – 1 стакан
Демигляс – 1,5 стакана
Лавровый лист – 1 шт.
Петрушка – 1 пучок
Тимьян – 1 веточка
Способ приготовления:
1) Для соуса: обжарить до прозрачности на сливочном масле мелко нарезанный лук, влить портвейн или вино, добавить веточки петрушки и тимьяна, уварить в 2 раза, добавить демигляс, довести до кипения, снять с огня, процедить, остудить.
2) Обжариваем медальоны на сковороде до medium rare.
3) Далее обжариваем картофель черри и лисички до золотистой корочки. Добавляем нарезанный лук-шалот туда же, обжариваем. Солим, перчим.
4) Выкладываем на тарелку картофель, на него медальоны, лисички и поливаем соусом. Украшаем кресс-салатом.
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