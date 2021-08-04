Что приготовить: медальоны из говядины с картофелем и лисичками

Ингредиенты (на 1 порцию):

Говяжья вырезка – 150 г

Картофель черри – 50 г

Лук шалот – 5 г

Масло растительное – 50 г

Лисички свежие – 50 г

Соус “Порто” – 30 мл

Кресс-салат – 2 г

Соль – 2 г

Перец – 1 г

Для соуса “Порто”:

Сливочное масло – 1 ст. л.

Лук-шалот – 1 шт.

Портвейн или красное вино – 1 стакан

Демигляс – 1,5 стакана

Лавровый лист – 1 шт.

Петрушка – 1 пучок

Тимьян – 1 веточка

Способ приготовления:

1) Для соуса: обжарить до прозрачности на сливочном масле мелко нарезанный лук, влить портвейн или вино, добавить веточки петрушки и тимьяна, уварить в 2 раза, добавить демигляс, довести до кипения, снять с огня, процедить, остудить.

2) Обжариваем медальоны на сковороде до medium rare.

3) Далее обжариваем картофель черри и лисички до золотистой корочки. Добавляем нарезанный лук-шалот туда же, обжариваем. Солим, перчим.

4) Выкладываем на тарелку картофель, на него медальоны, лисички и поливаем соусом. Украшаем кресс-салатом.