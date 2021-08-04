 

МИД заявил о намерении указать на проблемы ОЗХО на сессии Генассамблеи ООН

04.08.2021, 19:40, Новости дня
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Россия на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН озвучит проблемы в деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и призовет западные государства отказаться от политизации работы этого органа, сообщили в МИД России.

Москва выступает против попыток стран Запада политизировать работу ОЗХО в нарушение норм Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). «Рассматриваем как неправомерные их действия по наделению Техсекретариата Организации функциями по установлению виновных (атрибуция) в применении химоружия, в том числе создание нелегитимной Группы по расследованию и идентификации (ГРИ). Категорически не разделяем ее ангажированные выводы. У нас также целый ряд претензий к работе других инспекционных миссий ОЗХО в Сирийской Арабской Республике, которые нарушают закрепленную в КЗХО методологию проведения расследований», — сообщается на сайте ведомства.

Россия призывает руководство ОЗХО как можно скорее «принять меры для выправления этой плачевной ситуации». «Выступаем за проведение беспристрастных и высокопрофессиональных расследований случаев химпровокаций со стороны антиправительственных сил в Сирии и всех проявлений химического терроризма на Ближнем Востоке в строгом соответствии с высокими стандартами КЗХО», — указали на Смоленской площади.

Напомним, что постпред РФ при организации Александр Шульгин заявил, что принятая Организацией по запрещению химического оружия резолюция об ограничении прав и привилегий Сирии свидетельствует о том, что ОЗХО превратилась в политический инструмент.



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