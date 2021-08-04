Мнение: Мантры для верующих
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Популярные мантры ковидоверия:
1) Если человек умер при наличии положительного ПЦР, он умер от коронавируса. Кто требует доказательств – тот мракобес, мразь и убийца.
2) Если человек умер после вакцинации , то это случайное совпадение. А вы докажите, что это от вакцины.
3) Если вакцинированный заболел ковидом и попал в больницу, то это лёгкое течение.
4) Если невакцинированный заболел ковидом и попал в больницу, то это тяжёлое течение.
Источник: Размышления вольного социолога
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