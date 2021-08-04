Мнение: Мантры для верующих

Популярные мантры ковидоверия:

1) Если человек умер при наличии положительного ПЦР, он умер от коронавируса. Кто требует доказательств – тот мракобес, мразь и убийца.

2) Если человек умер после вакцинации , то это случайное совпадение. А вы докажите, что это от вакцины.

3) Если вакцинированный заболел ковидом и попал в больницу, то это лёгкое течение.

4) Если невакцинированный заболел ковидом и попал в больницу, то это тяжёлое течение.