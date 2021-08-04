 

Ермак назвал “откровенной” встречу с советником Байдена и рассказал об интересе Украины

04.08.2021, 19:32, Новости дня
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“Мы заинтересованы в усилении стратегического партнерства Украины и США. Продолжаем работать над этим!” – написал глава ОПУ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4107085946011923&id=100001316744918

Ермак и Кулеба прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США 30 августа.

Кулеба отмечал, что Зеленский поедет в Соединенные Штаты “в сильной позиции” после учредительного саммита Крымской платформы. По словам главы МИД Украины, у Байдена и Зеленского есть ряд крупных тем.

“Но какими бы они ни были, не будет никаких “повышенных тонов” или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства”, – написал в Facebook министр.

Контекст:

Визит Зеленского в США, должен состояться 30 августа. Главной темой визита и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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