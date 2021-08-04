 

Почти 40% украинцев испытывают трудности из-за низкого уровня доходов своей семьи – опрос

04.08.2021, 19:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

38,5% опрошенных заявили, что при нынешних доходах ощущают серьезные материальные трудности.

16,8% респондентов сказали, что на их доход “можно жить”.

Еще 3,5% украинцев комфортно живут благодаря своим нынешним доходам.

Опрос проводился с 24 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2028 респондентов методом “лицом к лицу” с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,9% – для показателей, близких к 25%; 2,2% – для показателей, близких к 12%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

За последние 12 месяцев, по сравнению с июнем 2020 года, реальная зарплата (с учетом инфляции) в Украине выросла на 12,9%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, опубликованные 28 июля.

По информации Госстата, размер средней зарплаты достиг 14 313 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты.

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6000 грн.

В январе 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн, в феврале – 12 549 грн. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что к концу года средняя зарплата может вырасти до 14 500 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.02 / В Бундестаге раскритиковали призывы Франции отказаться от «Северного потока – 2»

29.06 / “А наш абы что говорит про трактор, про сто грамм, про баню”. Лукашенко заявил, что три месяца “с ума сходил” из-за коронавируса

24.06 / Украина получила от США новейшие ракеты для противотанкового комплекса Javelin

16.07 / Польский эксперт о телефонном розыгрыше Дуды – новый элемент гибридной войны с Россией

05.12 / Генерал ФСБ оценил действия российских пограничников при прорыве вооруженных людей с Украины

29.07 / США захотели сократить число китайских дипломатов

11.09 / В Сенате США представлен законопроект о санкциях против России

30.06 / ВОЗ отказался заявлять о второй волне коронавируса в ряде стран

04.10 / В Азербайджане заявили о 22 погибших в результате атаки со стороны Армении

10.05 / В оккупированном Крыму в обход санкций установили насосное оборудование из Евросоюза – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика