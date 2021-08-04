Почти 40% украинцев испытывают трудности из-за низкого уровня доходов своей семьи – опрос

38,5% опрошенных заявили, что при нынешних доходах ощущают серьезные материальные трудности.

16,8% респондентов сказали, что на их доход “можно жить”.

Еще 3,5% украинцев комфортно живут благодаря своим нынешним доходам.

Опрос проводился с 24 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2028 респондентов методом “лицом к лицу” с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,9% – для показателей, близких к 25%; 2,2% – для показателей, близких к 12%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

За последние 12 месяцев, по сравнению с июнем 2020 года, реальная зарплата (с учетом инфляции) в Украине выросла на 12,9%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, опубликованные 28 июля.

По информации Госстата, размер средней зарплаты достиг 14 313 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты.

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6000 грн.

В январе 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн, в феврале – 12 549 грн. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что к концу года средняя зарплата может вырасти до 14 500 грн.

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