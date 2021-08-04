 

“Врачи сказали: это авантюра”. Беленюк выиграл золото Олимпиады с травмой, которую надо было оперировать

04.08.2021, 19:32, Новости дня
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Об этом он рассказал в интервью “Радіо Свобода” 4 июля. 

Беленюк травмировался перед вылетом в Токио. Вчера, накануне решающей схватки спортсмен отказался рассказывать о состоянии плеча. 

“У меня был тяжелый путь сюда, я травмировался накануне отлета в Токио и даже до конца не был уверен, что будет возможность у меня здесь бороться. Только оптимизм и вера моего тренера Владимира Шацкого в меня позволили мне здесь полностью реализоваться. Действительно, было достаточно тяжело. Врачи, которые меня опросили, сказали, что надо делать операцию на травмированном плече. Когда мы сказали: “Какая операция, у нас через три недели старт на Олимпийских играх”, – они ответили: “Это чистая авантюра, мы еще не видели людей, которые борются одной рукой”, – рассказал Беленюк. 

Спортсмен отметил, что ситуация, в которую он попал, может стать основой сюжета фильма или книги. 

“О том, что со мной случилось, можно снимать фильмы, писать книги, я думаю, что я этим и займусь в будущем, потому что реально ситуация была очень, слишком критична, и в первые дни [после травмы] я в столовой не мог поднос взять своими руками, и через неделю как-то начал [руку] разрабатывать. Мы полностью поменяли технику и тактику ведения боя”, – сказал он. 

Контекст:

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию “Слуга народа”.

Беленюк – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016 и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

Сегодня Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это первая золотая награда в копилке национальной сборной. 

В медальном зачете на первом месте сейчас Китай (32 золотых, 22 серебряные и 16 бронзовых медалей). На втором – США, на третьем – Япония.

Украина находится на 37-м месте, у нее 11 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, две серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и в греко-римской борьбе – и восемь бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе, две в греко-римской борьбе (одна в весовой категории до 68 кг и еще одна в категории до 62 кг) и в синхронном плавании.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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