Сoca-cola может смоделировать ложный результат теста на коронавирус

Британские исследователи заявляют о возможности популярного напитка Сoca-cola смоделировать ложные результаты теста на COVID-19. При этом ингредиенты, способствующие влиянию на выявление коронавируса, пока не определены.

Распространение коронавируса сделало необходимым разработку лекарств, вакцины против летального заболевания. Не менее важным является и своевременное выявление случаев заражения COVID-19, для этого используются специальные методы тестирования, в том числе, методика полимеразной цепной реакции. Однако, как оказалось, результаты ПЦР-теста можно с легкостью фальсифицировать. Причем для этого не потребуется применять какие-либо редкие вещества, в Британии подростки в последнее время нашли способ использовать для этого обычную Сoca-cola.

Об этом сообщают специалисты Ливерпульского университета, обнаружившие такую тенденцию в Сети. Британские подростки наносят на ПЦР-тест сладкую газировку, после чего результат наличия в организме COVID-19 определяется, как положительный. Заинтересовавшись видеороликами, которые школьники публикуют в интернете, исследователи проверили данный феномен. Результаты их исследования показали, что кола действительно имеет свойство менять показатели молекулярной методики выявления коронавируса.

Сотрудники университета решили выяснить, будет ли такой же результат при использовании других сладких напитков. Для эксперимента исследователи взяли ряд других аналогичных продуктов, газированной сладкой воды и фруктовых соков. При этом после составления таблицы ингредиентов, входящих в состав таких продуктов, специалисты не смогли обнаружить какую-либо связь между ними.

Источник: actualnews.org