Испанский инженер представил оригинальную технологию получения воды из воздуха

Испанский инженер Энрике Вейга презентовал собственную технологическую методику, позволяющую получать питьевую воду из обычного воздуха. По словам разработчика, метод призван спасти от жажды население засушливых регионов планеты.

Как рассказал специалист, идея разработки пришла ему в голову еще в последнем десятилетии прошлого века, когда в Испании была весьма суровая засуха. С тех пор Энрике Вейга успел внедрить свою технологию на практике – он создал компанию Aquaer, уже сейчас снабжающую вышеуказанным способом водой людей в Намибии, а также беженцев из ливанских поселений. Стоит отметить, что сама по себе концепция не является уникальной – аппараты Aquaer является неким аналогом кондиционеров, охлаждающих посредством использования электричества воздух до тех пор, пока газообразный “материал” не станет обычной водой. Впрочем, главной целью работы инженера было достижение удобства эксплуатации агрегата. В итоге уникальность разработки состоит в том, что созданное Вейгой устройство способно производить переработку воздуха при очень высоких температурах воздуха и минимальной его влажности. В частности, используемая технология позволяет получать воду при жаре в 40 градусов по Цельсию и влажности воздуха до 10%.

Достаточно эффективными являются и параметры производительности агрегата. Так, его небольшие версии способны производить от 50 до 75 литров ежедневно, а более крупные модификации – до пяти тысяч литров в день. Материалы аналитической работы были опубликованы Reuters.

Источник: lenta.ru