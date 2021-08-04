Китайские ученые презентовали работающий от энергии сердца кардиостимулятор

Китайские исследователи провели исследование, по итогам которого смогли разработать кардиостимулятор, не нуждающийся в батарее для подпитки энергией. По словам исследователей, питание прибора может осуществляться за счет кинетической энергии самого сердечного органа.

Как пояснили ученые, представляющие Шанхайский университет Цзяо Тонга (Китай), новое устройство, в отличие от питающихся от батареи традиционных кардиостимуляторов, не снабжено упомянутым элементом для генерации энергии. Вместо данного устройства в приборе предусмотрена функция получения достаточной мощности за счет кинетической энергии сердца. Процесс реализуется посредством сбора питания, создается изгиб герметичной структуры кардиостимулятора – таким образом генерируется пьезоэлектрический энергетический объем. “Ключевое отличие – это способ подачи питания. Текущие устройства в основном работают от батареи, которая ограничивает разработку многих имплантируемых биомедицинских устройств. Но безбатарейный кардиостимулятор возможен благодаря использованию имплантируемой технологии сбора энергии, которая обеспечивает устойчивый метод энергоснабжения”, – подытожил один из авторов разработки Йи Чжиран. При этом, как упомянул специалист, при практической силе сердца в 0,5 ньютона, показатель выходной мощности может составлять до 192 микроватт, что для стандартного кардиостимулятора мощностью в десяток микроватт является вполне приемлемым уровнем.

В настоящий момент инновационный кардиостимулятор уже проходит ряд проверок. Коллектив разработчиков занимается устранением ряда недостатков прибора, чтобы обеспечить в полной мере долговременную стабильную работу in vivo, имплантационную методику и необходимую степень интеграции жесткого чипа и гибкого блока сбора энергии. Материалы научной работы были представлены в рамках профильного мероприятия, которым стала виртуальная конференция AIP Publishing Horizons – Energy Storage.

Источник: poisknews.ru