Мнение: Арбузное рабство

О наследии той самой "баржи с кавунами".

Арбузное рабство

Украинское бахчеводство основано на ручном труде, который нередко бывает рабским

3 августа в Украине отмечается День арбуза. Наивные граждане удивляются, почему эта дата приходится на начало сезона. Ведь украинские бахчевые культуры массово дозревают во второй половине августа, когда в стране начинается дынно-арбузный бум. А в начале месяца арбузы всегда дороже — и часто являются привозными.

Но все объясняется просто — арбузный праздник был позаимствован украинцами из американского календаря. Причем, это произошло сравнительно недавно — после 2017 года, когда Государственное агентство США по международному развитию помогло запустить из Херсона в Киев баржу с арбузами. Президент Порошенко устроил этой акции невероятный пиар, а журналисты следили за полосатым рейсом, рассказывая о нем эпическим гомеровским слогом.

Глава Херсонской области Андрей Гордеев назвал это плавание историческим событием для страны. Хотя во времена моего детства, которое прошло на набережной киевского Подола, к ней постоянно швартовались многочисленные баржи с арбузами, и это не вызвало никакого ажиотажа. Потому что украинцы гордились тогда космическими ракетами, гигантскими самолетами и авианесущими кораблями — и действительно двигали вперед события всемирной истории.

Больше того, бахчевые проникли на украинские земли задолго до открытия Нового Света, когда в Америке еще не появились колонизаторы и арбузы. Это растение появилось на территории Африки, где и сейчас произрастают его дикие предки. Арбузные плоды любили в Древнем Египте и в Древнем Риме, они распространились на Ближний Восток, а затем в Китай, и впервые оказались на Руси еще во времена Хазарского каганата — когда на нижней Волге уже существовали обширные бахчи.

Тюркские следы арбуза и сейчас прослеживаются в языках славянских народов. Украинское и белорусское слово «кавун» означает на тюркских языках «дыня». А русское и польское слово «арбуз», которое также означает на украинском тыкву, было заимствовано через тюркские языки из персидского, и переводится как «большой огурец». Причем, таджики и персы тоже называют словом «харбуза» дыню — потому что в древности народы не очень различали между собой эти родственные культуры.

Судя по историческим источникам, запорожцы давно переняли бахчеводство у турок и кырымлы. Но массовое культивирование арбузов развернулось в Украине в XIX веке — когда в низовьях Днепра появились аграрные латифундии. Выращивание бахчевых приносило большую прибыль, и в 1894 году арбузные баржи уже направлялись из Херсона в сторону Киева, где их разгружал молодой и бедный писатель Александр Куприн — в компании потрепанных босяков с Подола.

Распространение бахчевых сдерживал важный фактор — нехватка пресной воды. Вплоть до середины ХХ века таврические арбузы выращивали только возле Днепра, потому что степные речки пересыхали уже в середине лета, теряясь в безводных балках. Создание днепровского каскада водохранилищ и строительство оросительных каналов в корне изменили это положение дел. Херсонская область превратилась в лучшее место для выращивания арбузов — потому что теперь здесь было вдоволь воды и солнца, а супесчаные черноземы идеально подходили для бахчевых культур.

Созданный в шестидесятых Институт южного овощеводства и бахчеводства развернул широкую селекционную работу, создавая крупные сахарные сорта. Причем, распространение авиации позволяло развозить их в отдаленные уголки огромного государства, вплоть до Дальнего Востока и Заполярья.

Украинское бахчеводство и сегодня эксплуатирует наследие советского времени. За минувшие тридцать лет оно практически не продвинулось в своем развитии, и даже пережило регресс, связанный с нехваткой сельскохозяйственной техники. В Украине до сих пор нет механизированной прополки бахчевых грядок, а сбор и погрузку арбузов также осуществляют вручную. Потому что к этому массово привлекают современных рабов, которые убирают урожай практически за еду. Причем эта армия невольников растет на Херсонщине практически с каждым годом — по мере массового обнищания украинцев.

«Есть несколько телефонов, позвонив по которым, всегда можно договориться о том, чтобы в определенное время к тебе на поле прибыла бригада сборщиков арбузов. Оплачиваем работу бригадирам. У них в бригадах работают бомжи за копейки и еду. По сути, это даже не бригадиры, а надсмотрщики. Они привозят рабочих на поле, работают они от светла до темноты. Если кто-то из бригады не выполняет план, могут избить прямо на поле.

Мне один из бригадиров под рюмку чая рассказывал, что на него работает пять бригад по десять-двенадцать человек. Метод простой — подбирают по всей Украине алкоголиков и бомжей, отбирают документы, сначала поят и кормят, одевают. Потом ставят перед фактом, что долг нужно отдавать. Вывозят, заставляют работать в поле. За неповиновение — жестко ломают. Если такой раб сбегает, ловят и садят на цепь у рабовладельца в сарае», — откровенно рассказал об этом херсонский фермер Алексей Завгородний, которого процитировал в своей статье журналист Александр Сибирцев.

В свое время я писал об этом репортажи для «Газеты по-киевски», посещая степные фермерские хозяйства. Уже тогда, десять лет назад, этот регион иронично называли «Рабовладельческим Югом» — потому что на полях широко использовался бесплатный труд бедняков. Бездомных держали в загонах, забирали у них паспорта, обманывали и били. Причем, сами фермеры обычно считали себя благодетелями — потому что они предоставляют «бомжам» матрасы, водку и кашу, разбавленную самой плохой тушенкой.

С тех пор ситуация только усугубилась. Совсем недавно в Херсонской области ликвидировали частное «лечебное учреждение» для наркозависимых, организованное пастором местной церкви. В нем принудительно содержали около восьмидесяти рабов, которых сдавали в аренду предпринимателям, заставляя их выполнять различные трудовые повинности.

А в прошлом году на Херсонщине обнаружили еще одну такую трудовую тюрьму. Она располагалась в Скадовском районе, где незаконно удерживали закарпатских и кировоградских селян, принуждая их бесплатно работать на полях местных фермеров.

«Заробитчане объяснили, что их заставляли работать на полях и работу не оплачивали. Им обещали достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них осуществляли психологическое давление и принуждали к тяжелому труду. Мужчинам удалось убежать, и они сразу обратились в полицию. В так называемом «трудовом лагере» находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины.

Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с пяти утра и до сумерек. Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами заробитчане работали только за спальное место и еду», — рассказали об этом в отделе Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Однако такие лагеря разбросаны по всей территории области, а полиция обычно не обращает на них внимания, покрывая незаконный бизнес рабовладельцев. Иногда людей безнаказанно убивают, а охранной пленников занимаются ультраправые «ветераны». Проблема трудового рабства стоит здесь так остро, что в Херсоне провели специальную выставку «Ожидания VS Реальность» — чтобы предостеречь бездомных и безработных, которые являются объектом охоты со стороны местных латифундистов. Но ужас ситуации в том, что многие из них заведомо готовы работать на хозяина за пищу и кров.

Украинские власти не обращают внимания на арбузное рабство — хотя оно символично отражает в себе тридцатилетние достижения рыночной независимости. Об этом молчат американские дипломаты, которые применили к Украине знаменитое выражение «аграрная сверхдержава». Но эти слова нельзя произносить без иронии. Хотя бы потому, что в Стране Достоинства до сих пор используют ручной труд невольников.

Эти люди проводят жизнь на бахчах, выращивают плоды, загружают баржи и фуры. Но они вряд ли отмечают заокеанский арбузный праздник.

(c) Андрей Манчук

https://ukraina.ru/opinion/20210803/1031990215.html – цинк

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