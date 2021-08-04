Мнение: Налог на мясо

Внезапно (как у нас это всегда и бывает) речь вдруг зашла о налоге на мясо. Песков (не тот, который метёт пургу, а другой — но в целом тоже не лучше) — спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития — подчеркнул, что для страны важны две вещи: создание модели экономики для сельского хозяйства с минимальным углеродным следом, и выстраивание компенсирующей отрасли экономики, связанной с использованием белков. Налог на мясо для граждан, ведущий к росту его стоимости, не появится, заверил спецпредставитель президента на проектно-образовательном форуме “Архипелаг 2121”.

При чем тут мясо и цифровое развитие? А при том, что речь идет о встраивании России в «новую нормальность» с цифровым будущим и углеродным следом. А вот углеродный след — это и есть налог на мясо. Коровы, извините, пукают, производят метан, значит, мясо теперь токсичное с точки зрения углеродного «следа». А потому — платите. Поэтому и спецпредставитель по цифровому развитию.

Риторика Пескова: «для страны важна модель экономики сельского хозяйства с минимальным углеродным следом и строительство экономики, связанной с использованием белков» в переводе на человеческий звучит просто: традиционное сельское хозяйство должно быть задавлено углеродным налогом, а преимущественное развитие должна получить пищевая индустрия производства белков напрямую, минуя выращивание скота. В автоклавах.

Всё это крайне духоподъемно и современно, но. Но у России нет технологий производства животных белков. Просто нет и при ворах Путина не будет никогда. Это нужно понимать. Даже если какой-либо гений что-то там такое изобретет, внедрить его в российскую промышленность невозможно. По причине отсутствия российской промышленности. Вместо нее у нас уже давно промыслы и артели. А значит — технологии будут импортные. Это если они не подпадут под санкции, конечно.

В итоге — традиционное сельское хозяйство будут убивать в любом случае, а производство животных белков будет «безуглеродным» и основанным на импортных технологиях. И на импортном сырье, конечно. Страна полностью утратит продовольственную безопасность (и это при том, что и сегодня с ней все крайне плачевно). «…Страна, не способная себя прокормить и зависимая от импорта продовольствия, не может считаться серьезным военным противником…» ©Черчилль.

Это всё тем, кто продолжает считать бункерного фюрера борцом за независимость России от вражеских происков. Впрочем, им хоть кол на голове теши — бесполезно.

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