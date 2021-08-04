Геополитика сдетонировала

Годовщина взрыва в бейрутском порту: что установили эксперты ФБР, куда уплыла основная масса взрывчатки и при чем здесь Россия.

Фото: Marwan Naamani / picture alliance via Getty Images

Четвертого августа — ровно год со дня разрушительного взрыва в порту Бейрута. В тот страшный день погибли 207 человек, более 6500 получили ранения. Центральные районы ливанской столицы, примыкавшие к порту, безвозвратно утрачены, сильно пострадали даже кварталы в радиусе 20 километров от эпицентра взрыва. 300 тысяч человек остались без крыши над головой.

Взрыв произошел в результате детонации многотонного груза аммиачной селитры, хранившегося в порту. По оценкам экспертов, мощность взрыва составила около 1,1 килотонны в тротиловом эквиваленте, и это третий по мощности взрыв, который когда-либо видел мир (не считая, конечно, испытаний ядерного оружия).

На следующий день после взрыва был сформирован комитет по расследованию во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Хасаном Диабом. Помощь в расследовании предложили и зарубежные правоохранители — в частности, французская прокуратура и ФБР. Ливан согласился принять эту помощь, при этом категорически отклонив самостоятельный мандат международного следствия. Международное расследование — это то, на чем сейчас, год спустя, настаивает все ливанское и международное правозащитное сообщество.

За минувший год мы узнали ответы на многие вопросы о случившемся: почему в порту, в самом центре ливанской столицы, хранилось такое большое количество опасных взрывчатых веществ? Кто их там хранил? Кто их покупал, кто перевозил и где был конечный пункт назначения опасного груза?

Без ответа остается один-единственный вопрос: когда настоящие виновные понесут наказание?

Русский след

Факт, о котором заговорили сразу, спустя несколько часов после взрыва: 2750 тысяч тонн нитрата аммония было выгружено в порту Бейрута еще в 2013 году с судна Rhosus, ходившего под молдавским флагом (судовладельцем и капитаном при этом были россияне, Интерпол затребовал выдачи обоих, однако РФ отказала). Rhosus вез груз селитры, принадлежавший британской компании Savaro Limited, из грузинского Батуми в Мозамбик. По пути он зашел в порт Бейрута на ремонт, не смог заплатить портовых сборов и в результате был арестован вместе с грузом. Типичная морская история, в которой никак невозможно было заподозрить второе дно. Но взрыв в порту спустя 7 лет после случая с судном раскрыл тонкую интригу.

Экспертиза, проведенная привлеченными специалистами ФБР, показала, что, несмотря на чудовищные последствия взрыва, мощность его изначально была серьезно переоценена.

По подсчетам американцев, 4 августа в порту Бейрута взорвалось не 2750 тонн, а порядка 500. Возникает вопрос: куда подевались остальные 2250 тонн?

Ливанские власти говорят на этот счет что-то невнятное: то ли селитра была разворована, то ли ее просто размыло морской водой. Тем временем ливанские журналисты раскопали документы, из которых следует, что британская компания — собственник груза, Savaro LTD, аффилирована с гражданами Сирии братьями Имадом и Мудалалом Хури и их партнером Джорджем Хасвани. Все эти люди, помимо сирийского паспорта, имеют еще и российский. Кроме того, все они ходят под американскими санкциями.

Rhosus. Фото: Hasenpusch / picture alliance via Getty Images

Так, например, Джордж Хасвани оказался в санкционном списке из-за того, что принадлежавшая ему компания HESCO «оперировала предприятиями по производству энергии в Сирии на территориях, подконтрольных ИГ*». А братья Хури являлись акционерами российского ОАО «Темп-Банк», который в 2014 году попал под американские санкции в связи с тем, что оказывал финансовые услуги режимам Сирии, Ирана и Северной Кореи. Несмотря на санкции, банк продолжал работать и, например, сумел каким-то образом открыть филиал в Иране в 2016 году, а также по-прежнему получал международные переводы от сирийских бизнесменов через ливанские банковские счета.

Кроме «Темп-Банка», имена братьев Хури оказались связаны с рядом офшорных компаний, также попавших под санкции в соответствии с законом Магнитского: американцы сочли деятельность этих фирм прикрытием для отмывания денег, которые шли на финансирование сирийской программы по химическому оружию.

Одним из оснований введения персональных санкций против братьев Хури в 2015 году стала попытка посредничества в поставках аммиачной селитры асадовскому режиму в воюющей Сирии. Именно из аммиачной селитры изготавливают бочковые бомбы, которые режим массово применял в ходе военной кампании — в том числе и для атак в отношении гражданских лиц. Об этом неоднократно сообщали в своих отчетах международные правозащитные организации.

Взрывчатка, которая будто бы случайно оказалась в порту Бейрута, в двух часах езды от границы с Сирией, видимо, изначально предназначалась именно режиму Асада. Вероятно, где-то здесь кроется и ответ на вопрос экспертов ФБР: куда же подевались 2250 тонн селитры, хранившейся в ангаре.

Знали и молчали

Правительство премьер-министра Хасана Диаба подало в отставку вскоре после случая в порту. При этом документы, всплывшие в ходе следствия, показали: он лично знал о том, что в бейрутском порту хранится страшный груз. Об этом знал и президент республики Мишель Аун, об этом знали правоохранители и представители сил госбезопасности, и руководство таможни, и министры, и депутаты парламента, и, конечно же, верхушка «Хезболлы» — проиранской шиитской группировки, крупной политической партии, а также верного союзника режима Асада в Сирии.

Хасан Диаб. Фото: Marwan Naamani / picture alliance via Getty Images

В ходе расследования следственный судья (в Ливане многие следственные действия находятся в компетенции судей) Фади Савван признал обвиняемыми ушедшего в отставку премьер-министра и трех министров. Савван постановил допросить их в этом качестве. Все они от процедуры допроса уклонились, сославшись на должностной иммунитет. Вскоре после этого Савван был отстранен от ведения дела, и его передали новому судье — Тареку Аль Битару. Но тот также постановил допросить этих людей, а кроме них — пару видных силовиков. В этот раз так же все вызванные на допрос лица от участия в нем отказались. В Верховный суд Ливана поступило ходатайство об отстранении теперь уже и судьи Аль Битара.

В этом противостоянии верхушки с правоохранителями проступает раскол между населением и властью в Ливане, а также абсолютная безысходность ситуации с расследованием.

Руководителям страны никуда из Ливана не деться, граждане — а полиция и армия тоже, как выяснилось, граждане — просто не выпустят их. Но и сдаваться на милость митингующей толпы они не собираются. Все, что им остается, — держать оборону, показывая, кто в доме хозяин. И здесь главную скрипку играет «Хезболла».

Еще год назад, когда следствие только начиналось, генсек ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что не доверяет никаким международным расследованиям.

А 16 февраля Насралла в своем телевыступлении объявил о том, что «расследование закончено». Для всей страны, а особенно для людей, непосредственно занимавшихся расследованием, это прозвучало одновременно как приказ и как угроза. Весь Ливан с ужасом наблюдает за тем, как один за другим погибают свидетели по делу о взрыве в порту.

«Хезболла» — это не просто ливанская «Единая Россия». Это главная партия страны, у которой есть своя тренированная армия, полиция и тюрьмы. В Ливане с «Хезболлой» спорить не принято.

На сегодняшний день уголовные обвинения по делу о взрыве были предъявлены 28 чиновникам среднего звена, сотрудникам порта и таможни.

Хасан Насралла. Фото: Ratib Al Safadi / Anadolu Agency / Getty Images

«Сирийский мир»

Ливан сейчас находится в глубочайшем экономическом и политическом кризисе. В стране гуманитарная катастрофа, голод.

Курс доллара в середине 2019 года составлял 1500 ливанских фунтов, сегодня он взлетел более чем в 15 раз. Временный премьер Харири, назначенный после отставки Диаба, все эти девять месяцев пытался сформировать свое «правительство технократов», далекое от политических интриг и знающее свое дело. Однако попытки не принесли результата, и Харири вышел в отставку.

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Теперь правительство поручено сформировать Наджибу Микати, новому «временному» премьер-министру. Бывший премьер-министр и бизнес-магнат, имеющий тесные связи с Рами Махлуфом (двоюродным братом главы сирийского режима Башара Асада), заявил, что у него есть некие «внешние гарантии» того, что его миссия будет успешной, однако не уточнил, кто и что ему гарантировал. К слову, именно в то время, когда Микати был премьер-министром, судно Rhosus пришвартовалось в порту Бейрута. А согласовал заход этого судна в порт зять нынешнего президента Жубран Бассиль — человек, приближенный к «Хезболле» и наиболее вероятный преемник Ауна на президентском посту.

Годовщина взрыва в бейрутском порту обещает стать переломным моментом для ливанского народа, который пострадал от рук своих собственных правителей больше, чем от внешней агрессии.

Соцсети переполнены призывами выходить на митинги, а уголовной статьи за такие призывы в Ливане нет: «Хезболла», как правило, работает на опережение.

Гражданская война в Ливане закончилась в 1991 году, и до сих пор в стране нет нормальной инфраструктуры. Нет регулярной подачи воды, нет нормального обеспечения электричеством. «Хезболла» держит в страхе всех инакомыслящих и продолжает контрабандой переправлять ливанское топливо через границу в Сирию, чтобы бросить режиму Асада спасательный круг. Тому самому режиму, который придумал лозунг «Ливан и Сирия — один народ в двух странах» в качестве прикрытия военной агрессии в отношении соседней страны.

Сирийская оккупация Ливана, напомню, продолжалась с 1976 по 2005 год. И до сих пор мы наблюдаем, что мечта Асада про «сирийский мир» жива.

Вадих Эль-Хайек, специально для «Новой газеты»

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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