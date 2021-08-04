ОЗХО осталась не удовлетворена декларацией Сирии по химоружию

Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не считает точной и полной декларацию Сирии, связанной с выполнением своих обязательств и планирует в 2021 году провести инспекции двух объектов на территории страны, сообщил заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам.

«В свете пробелов, разночтений и несоответствий, которые до сих пор не устранены, технический секретариат ОЗХО продолжает на данном этапе придерживаться мнения, что декларацию (о соблюдении Конвенции о запрещении химического оружия), представленную Сирийской Арабской Республикой, нельзя считать точной и полной», – отметил Маркрам на заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

Он добавил, что отсутствие ответа со стороны сирийских властей вынудило организацию отменить 25-й раунд консультаций, который планировалось провести в мае.

«Я повторяю призыв к САР в полной мере сотрудничать с техническим секретариатом ОЗХО в решении всех остающихся вопросов», – сказал Маркрам.

По его словам, пандемия затрудняет работу экспертов ОЗХО в Сирии, но они намерены в 2021 году провести два раунда инспекций научно-исследовательских центров в База и Джумейре.

Напомним, что постпред РФ при организации Александр Шульгин заявил, что принятая Организацией по запрещению химического оружия резолюция об ограничении прав и привилегий Сирии свидетельствует о том, что ОЗХО превратилась в политический инструмент.