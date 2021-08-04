 

Националисты в Киеве устроили акцию устрашения у офиса партии «Оппозиционная платформа»

04.08.2021, 18:46, Новости дня
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В Киеве националисты устроили в среду акцию устрашения с использованием файеров и взрывпакетов у офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», информирует пресс-служба политсилы.

«Экстремисты и радикалы, используя дымовые шашки, файеры и взрывпакеты, устроили акцию устрашения и давления на единственную в стране политическую силу, которая борется со всеми проявлениями неонацизма и фашизма в Украине», – говорится в сообщении на сайте партии.

В пресс-службе считают, что такая реакция национал-радикалов стала возможной исключительно при пособничестве власти – лично президента Украины Владимира Зеленского и правоохранительной системы, в частности Службы безопасности Украины, «которая проводит системные репрессии в отношении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Нападающие прямо апеллировали к СБУ, требуя запретить нашу политическую силу и проводить репрессии в отношении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука», – сообщается на сайте.

В партии считают, что акция стала местью со стороны СБУ за свидетеля, которого политсила «взяла под защиту и которого карательная система СБУ пыталась запугать и, не исключено, что даже уничтожить».

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении Медведчуку срока круглосуточного домашнего ареста до 7 сентября.

Ранее Печерский районный суд Киева продлил срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука до 7 сентября.

13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».

ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.



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