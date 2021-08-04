Риск заражения SARS-CoV-2 у полностью привитых людей снижен на 50-60%



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В ходе очередного этапа REACT-1 с 24 июня по 12 июля ПЦР-тесты сдали около 100 тысяч добровольцев. Результаты показали четырехкратный рост заболеваемости COVID-19 с начала июня, которая достигла уровней начала октября 2020 года. Ученые также выяснили, что «индийский» вариант коронавируса дельта окончательно вытеснил все остальные — 100% заболевших были инфицированы этим штаммом.

Самая высокая распространенность инфекции выявлена у молодых людей 13-24 лет (каждый 56-й, 1,56%) — на эту возрастную группу приходится до 50% новых случаев COVID-19. Наименьший уровень заболеваемости оказался в группе 75 лет и старше — всего 0,17%. Это объясняется тем, что пожилые люди первыми получили вакцины, а молодежь будут прививать в последнюю очередь.

В целом, распространенность коронавирусной инфекции среди полностью привитых людей в три раза меньше по сравнению с теми, кто не прошел вакцинацию — 0,21% против 0,40%. После корректировки данных с учетом различных факторов авторы исследования определили снижение риска инфицирования у граждан, получивших обе дозы вакцины, на 50-60% по сравнению с непривитыми.

Кроме того, полностью вакцинированные, но заразившиеся люди с меньшей вероятностью передадут инфекцию другим, потому что у них меньше вирусная нагрузка, и следовательно, они выделяют небольшое количество вирусных частиц. У них также вдвое меньше шансов получить положительный ПЦР-тест после контакта с заболевшим COVID-19 чем у тех, кто не привился — 3,84% против 7,23%.