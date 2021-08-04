 

ВАКС отказал защите Чауса в отводе судьи, заседание об избрании меры пресечения продолжится – пресс-служба

04.08.2021, 18:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Позже Чемерис рассказала, что судья получил постановление об отказе в отводе.

“Основной судья получил решение, по которому не удовлетворен отвод… Рассмотрение дела начнется сегодня. Будет ли рассмотрение завершено сегодня, я не знаю”, – отметила она.

По словам Чемерис, заседание продолжится в закрытом режиме.

Контекст:

Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области.

В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. СМИ писали, что сотрудники антикоррупционного бюро приехали за Чаусом.

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, на горячую линию СБУ обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина и представился Николаем Чаусом. Как утверждают в пресс-центре, Чаус попросил вызвать именно сотрудников Службы безопасности. В СБУ также напомнили, что с мая 2021 года следователи службы расследуют дело о похищении Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.

1 августа ВАКС начал рассмотрение ходатайства НАБУ об избрании для Чауса меры пресечения в виде содержания под стражей, но так как подозреваемый не явился, заседание отложили до 14.00 4 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / На Камчатке решили создать центр цифрового образования детей

23.06 / Кабмин ввел обязательный тест на COVID-19 для пересечения украинской границы прибывшим из четырех стран – Минздрав

18.01 / Стало известно о кибератаках на сайт ФСИН

14.10 / “Это не чудо, выполнили план”. Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Испанией

05.09 / Шойгу посоветовал всем привиться от коронавируса

02.02 / Представитель ВОЗ в Евросоюзе оценил новые данные о «Спутнике V»

11.05 / Чехия намерена обратиться к Евросоюзу за поддержкой из-за взрывов во Врбетице

04.01 / Денисенко: Новость о прослушке кабинета главы КГБ Беларуси – это слив информации не по Шеремету, а против Лукашенко

04.09 / Полиция в Литве начала расследовать акт вандализма в отношении памятника советским солдатам

24.11 / В Швейцарии женщина с ножом напала на посетителей супермаркета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика