 

Почти половина украинцев поддерживает проведение досрочных парламентских выборов – опрос

04.08.2021, 18:38, Новости дня
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При этом 38,3% опрошенных сказали, что против досрочных выборов в Верховную Раду.

13% респондентов затруднились с ответом.

В то же время 43,2% украинцев выступают за проведение досрочных выборов президента Украины. А 46% граждан придерживаются противоположной точки зрения.

Еще 10,7% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился с 24 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2028 респондентов методом “лицом к лицу” с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,9% – для показателей, близких к 25%; 2,2% – для показателей, близких к 12%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за нынешнего главу государства Владимира Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента пятого президента Украины, нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента страны должны состояться в 2024 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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