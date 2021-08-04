Шарлотка традиционная. Рецепт

Для приготовления понадобится:

4 куриных яйца;

4 крупных или 12 мелких яблок;

150 г сахара;

150 г муки;

10 г ванильного сахара;

цедра одного апельсина;

1 ст. л. жирной сметаны.

Кулинарный эксперт отметила, что сметана придает классическому тесту для шарлотки “особую нежность и невероятный вкус”. При желании к яблокам также можно также добавить корицу.

Перед приготовления яблоки необходимо разрезать на четыре части, удалив середину. После этого каждую часть яблока нужно разрезать на тонкие дольки.

“В чашу для взбивания разбиваем яйца, добавляем щепотку соли и уже можно разогреть духовку до температуры 180 °С. Яйца совсем немного нужно взбить миксером на средней скорости, а затем добавить к ним ванильный сахар. Увеличиваем скорость взбивания и постепенно добавляем 150 г сахара”, – описала алгоритм приготовления кулинарный блогер.

Дальше взбивать смесь необходимо на максимальной скорости около семи минут до образования белой пышной массы, после чего в нее нужно добавить просеянную муку, сметану, цедру апельсина и осторожно все перемешать с помощью деревянной лопатки.

На дно формы для выпекания блогер рекомендует постелить смазанную сливочным маслом бумагу для выпекания. Ее также можно слегка присыпать сахаром.

“Выкладываем на дно часть яблок, сверху покрываем тестом, и сверху теста делаем рисунок с помощью оставшихся яблочных долек – яблоки выкладываем от бортика, двигаясь к центру по спирали”, – подчеркнула блогер.

Выпекать шарлотку нужно около 30 минут.

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