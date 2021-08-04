 

Шарлотка традиционная. Рецепт

04.08.2021, 18:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для приготовления понадобится:

4 куриных яйца; 
4 крупных или 12 мелких яблок;
150 г сахара;
150 г муки;
10 г ванильного сахара;
цедра одного апельсина;
1 ст. л. жирной сметаны.

Кулинарный эксперт отметила, что сметана придает классическому тесту для шарлотки “особую нежность и невероятный вкус”. При желании к яблокам также можно также добавить корицу. 

Перед приготовления яблоки необходимо разрезать на четыре части, удалив середину.  После этого каждую часть яблока нужно разрезать на тонкие дольки.

“В чашу для взбивания разбиваем яйца, добавляем щепотку соли и уже можно разогреть духовку до температуры 180 °С. Яйца совсем немного нужно взбить миксером на средней скорости, а затем добавить к ним ванильный сахар. Увеличиваем скорость взбивания и постепенно добавляем 150 г сахара”, – описала алгоритм приготовления кулинарный блогер.

Дальше взбивать смесь необходимо на максимальной скорости около семи минут до образования белой пышной массы, после чего в нее нужно добавить просеянную муку, сметану, цедру апельсина и осторожно все перемешать с помощью деревянной лопатки.

На дно формы для выпекания блогер рекомендует постелить смазанную сливочным маслом бумагу для выпекания. Ее также можно слегка присыпать сахаром.

“Выкладываем на дно часть яблок, сверху покрываем тестом, и сверху теста делаем рисунок с помощью оставшихся яблочных долек – яблоки выкладываем от бортика, двигаясь к центру по спирали”, – подчеркнула блогер.

Выпекать шарлотку нужно около 30 минут.

ВИДЕОВидео: Air Cake – Десерты и вкусняшки / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / Российский эксперт оценил шансы Канье Уэста стать американским президентом

02.08 / В США решили возложить на Китай ответственность за COVID-19

29.08 / Бренд Jeep утратил 25% продаж в РФ за 7 месяцев

22.10 / Москва допустила возможность отказа от заморозки ядерных арсеналов

27.10 / США собрались защищать от Китая контролируемые Японией острова Сенкаку

08.07 / France 2 – афганские солдаты бегут в Таджикистан — талибы подошли вплотную к Кабулу

16.03 / Минздрав Украины не увидел проблем с вакциной от AstraZeneca

03.08 / Разгадан феномен светящихся пятен в океане

05.12 / Общество: Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

02.07 / Путин в беседе с Макроном призвал Украину вести диалог с террористами “ЛНР” и “ДНР”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика