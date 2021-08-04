Частые оргазмы на треть сокращают риск развития рака простаты

Ученые из Гарвардского университета после проведения исследования пришли к выводам, что риск развития рака простаты на треть сокращают частые оргазмы. Речь идет о мужчинах, которые испытывают сексуальное удовлетворение не менее, чем 21 раз в месяц.

В исследовании принимали участие 32 тысячи представителей сильного пола. Ученые выяснили, что, чем чаще мужчины мастурбировали или занимались сексом для получения оргазма, тем меньше была вероятность образования злокачественной опухоли простаты. При этом, механизм взаимосвязи оргазмов и опухолей данного органа пока до конца не изучен. Исследователи предполагают, что во время эякуляции из организма мужчины выходят канцерогены, которые уменьшают воспалительные процессы, улучшают сон и снижают уровень стресса.

Согласно данным Американского онкологического сообщества, онкология простаты – такая же распространенная болезнь среди мужчин США, как и рак кожи. Развитие опухоли достаточно длительное, поэтому, если ее рано обнаружить, шансы на полное выздоровление очень высокие. Однако на протяжении жизни практически каждый восьмой житель может столкнуться с этим заболеванием.

Источник: medikforum.ru