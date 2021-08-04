Ученые рассказали, что должен включать завтрак для диабетиков

Одним из наиболее подходящих вариантов завтраков для диабетиков исследователи считают омлет. К таким выводам канадские специалисты пришли после проведения специального исследования.

В рамках эксперимента были отобраны добровольцы, которым на протяжении нескольких дней предлагали различные варианты завтраков. В первый день они ели овсянку с фруктами, а во второй омлет. При этом, их рацион на обед и завтрак был одинаковый.

В процессе исследования было установлено, что блюда, которые имели низкое содержание углеводов и высокое жиров, предотвращали после приема пищи выброс в кровь сахара. С помощью такого завтрака, как отметили исследователи из Канады, можно на целый день стабилизировать уровень глюкозы. Омлет, как первый прием пищи, может стать спасением для людей, которые болеют сахарным диабетом второго типа.

Источник: mir24.tv