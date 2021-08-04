 

Tesla Model 3 не смогла победить в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Европе

04.08.2021, 18:34, Разное
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Европейские деятели автомобильного бизнеса составили ТОП-10 самых востребованных у покупателя транспортных средств. По его итогам, модная модель Tesla Model 3 не смогла победить легендарную машину немецкого производства.
На удивление многих пользователей Сети, обнародованный ТОП-10 не смогла возглавить модная Tesla Model 3. При этом ей удалось получить пальму первенства в ТОПе самых покупаемых в ЕС машин на электрической тяге, с огромным отрывом обойдя конкурентов. Лидером же в общем в перечне стало легендарное произведение немецкого автопрома Volkswagen Golf.

Электрокар от Tesla занял вторую строчку, оставив позади машины с двигателем внутреннего сгорания. Такой результат объясняется ростом спроса на машину сразу на 262 процента. В целом же продажи в Европе в конце весны увеличились на 13%, однако по сравнению с периодом до пандемии коронавируса, все равно цифры меньше на 14%. Электрифицированные машины и PHEV, в отличие от бензиновых и дизельных, пользуются большим спросом. При этом, если электрокары были куплены в количестве 126 тысяч, то гибридных авто европейцы приобрели 104 тысячи.

Бронзу в рейтинге получила румынская Dacia Sandero, четвертую строчку занял Renault Clio. Вторую пятерку открыли итальянский Fiat Abath 500 и японская Toyota Yaris. Седьмое место в ТОП-10 получил Volkswagen T-Roc, его «соотечественнику» Opel Vauxhail Corsa досталось седьмая ступенька. Замыкает десятку Renault Captur и Volkswagen Polo.

Источник: www.ixbt.com



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