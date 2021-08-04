 

Секта, алкоголизм и бесславная смерть: как жизнь завела Осина в тупик

04.08.2021, 18:28, Разное
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Вечный романтик и любитель покутить Евгений Осин запомнился слушателям по многим композициям. Он сумел построить карьеру, несмотря на семейные передряги и личные потрясения.

Осин был любимцем миллионов, всегда мечтал о дружной семье, но в итоге встретил смерть в одиночестве.

Семья

Евгений Осин родился в простой семье. Его отец и мать не были связаны с шоу-бизнесом. Папа был водителем троллейбуса. Однажды он влюбился в девушку на остановке, она и стала его женой. У пары родился сын Женя и дочь Альбина.

Секта

Отец будущего музыканта Виктор Осин пошел по наклонной и попал в секту, где сблизился с такой же единомышленницей. Он уехал из Москвы и навсегда забыл о своей первой семье. Евгению было на тот момент всего девять лет. Уход и странный образ жизни отца стали для него настоящей травмой. Отдушину он смог найти в творчестве.

Музыка

В школе Осин стал барабанщиком. Потом поступил в музыкальное училище, но закончить его не смог. В 1986 году Евгений Осин создал группу “Ночной колпак”, после чего стал выступать в коллективах “Николай Коперник” и “Альянс”.

Осин стал известен более широкому кругу людей после работы в Центре Стаса Намина, где он устроился руководителем коллектива “Дед Мороз”.

Позже Евгений Осин пришел на место певицы Жанны Агузаровой в группе “Браво”. Коллеги сразу отнеслись к нему недоверчиво, но вскоре артист доказал, что талантлив и способен на многое. Однако карьера в группе завершилась ужасно. Руководитель стал подозревать Осина в алкоголизме и расторг с ним контракт.

Дети

У Евгения Осина две дочери — одна из них неродная, но признанная им. Дочь от второго брака Агния получила от него по наследству квартиру в Москве и мотоциклы.

Смерть

Евгений Осин умер от остановки сердца в своей квартире на 55-м году жизни. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище. Продюсер группы “Ласковый май” Андрей Разин помог в организации похорон и выкупа места на кладбище. Спустя три года после смерти Осина родственники установили на его могиле памятник.

Недавно 19-летняя наследница Евгения Осина Агния рассказала о радостном событии, произошедшем в ее семье. Год назад дочь исполнителя вышла замуж и родила ребенка.



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