Мошенник, оформлявший итальянские виллы на российских чиновников, задержан в Милане

Полиция итальянского Милана арестовала 45-летнего Джузеппе Монтекарло, объявленного в международный розыск по линии Интерпола в 2011 году. Он мошенническим путём оформлял дорогостоящую недвижимость и земельные участки на депутатов Госдумы, членов правительства и других российских чиновников.

По данным Следственного комитета, жертвами преступника стали не менее 90 депутатов и высокопоставленных чиновников, на которых была оформлена недвижимость общей стоимостью 3,1 млрд евро. Большая её часть расположена в курортных городах на берегу Лигурийского моря, а также в окрестностях озера Комо. Преступник не только оформлял недвижимость на российских чиновников, но и организовывал их похищение и насильственное удержание на «принадлежавших» им виллах. За одну такую поездку слуги народа в среднем тратили 440 тыс. евро.

«Сегодня наши итальянские коллеги сделали большой вклад в борьбу с криминалом. Такие люди, как Джузеппе Монтекарло, бросают тень на светлый образ российского чиновника. Мы будем добиваться его депортации. Здесь, в Басманном суде, его ждёт справедливое возмездие. Сидеть он будет, как Цапки, это я вам могу гарантировать. В настоящее время чиновники, пострадавшие от действий преступника, ищут способы переписать недвижимость на её настоящих владельцев: своих жён, тёщ и двоюродных племянников», – заявил представитель Следственного комитета майор Роман Скоробогатов.

—