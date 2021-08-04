Мнение: О главном виновнике бедности русских

Примерно каждый шестой в России нищ, как церковная мышь. За чертой бедности – это менее 50% от медианного дохода в стране – живут около 17,6% россиян. При этом каждый восьмой прозябает в голой нищете, с доходами ниже прожиточного минимума. Это известно, да.

Но что же является причиной такой массовой бедности в богатой ресурсами стране?

Правильный ответ может сильно удивить…

Свежие данные представил Росстат в ежегодном бюллетене «Социально-экономические индикаторы бедности». Эта книга который содержит детальные сведения о положении малоимущих и публикуется с задержкой в два года. Последняя статистика покрывает период до конца 2019 года, когда средний уровень бедности в России составлял 12,3%.

Но! В семьях с детьми этот показатель выше практически в 2 раза и достигает 23,6%. Причём, за 2019 год он вырос на 0,7 процентного пункта, а по сравнению с 2013-м – на 4,5 п.п.

Ожидаемо самый высокий уровень бедности – в многодетных семьях. Практически каждая вторая в этой группе (48,3%) находится за чертой прожиточного минимума. Среди семьей с двумя детьми каждая пятая (21,5%) относится к группе бедных. При этом в семьях с детьми до 3-х лет уровень бедности достигает 39,5%. Ещё выше средний уровень бедности у семей с детьми, проживающих в сельской местности. Он достигает 44,5%, а в небольших населённых пунктах (до тысячи человек) превышает 50%.

В общем-то, вывод очевиден, да? Дети – источник бедности, а много детей загоняют семью в нищету беспросветную. Доходы ниже прожиточного минимума – это когда денег уже не хватает даже на еду. Грань физического выживания, однако. Тогда как #бедность – это всё-таки про более-менее сносную #жизнь, пусть и очень-очень скромную.

Вот уже лет 20 власти рассказывают нам, как они героически побеждают эту самую нищету. Но воз и ныне там, плюс-минус небольшие колебания от года к году. Тем временем #государство российское, располагая триллионными сверхдоходами от экспорта энергоресурсов, год за годом набивает кубышку ФНБ, уже превзойдя все ранее установленные лимиты. Сейчас вот размер Фонда превышает 13,5 трлн руб., это почти 12% от прогнозируемого уровня ВВП. Тогда как достаточный уровень – это 7-8% ВВП максимум.

Так почему бы не внять совету главы Счётной палаты Алексея Кудрина и не потратить «несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза»? Ах, да проправительственные эксперты, разные там доценты РАНХиГС или вовсе профессора без кафедр, начинают рассказывать, что дополнительные #деньги в руках бедных раскрутят инфляционную спираль. И пострадают все. Поэтому, конечно, нужно оставлять деньги у богатых: потраченные за рубежом на роскошные яхты и огромные виллы, они инфляцию в России не увеличат.

Но это лукавое объяснение. Денежная масса в России в самом консервативном измерении – наличные в обращении – составляет 13,5 трлн руб. На этом фоне прибавка 200-300 млрд руб. в год – лишь единицы процентов, #инфляция этого даже не заметит. Да и для розничной торговли с её 3-триллионными оборотами адресные выплаты малоимущим, растянутые на год, не станут поводом задирать #цены. Хотя бы потому, что это резко сократит спрос со стороны других социальных групп, от малоимущих до среднего класса. В РФ медианный доход – это всего лишь 27 тыс. руб., у половины населения каждый рубль на счету, и на рост цен эти люди реагируют снижением потребления. Так что…

Но нынешние власти охотно склоняют ухо к тем, кто говорят за благо яхтовладельцев. А на тех, кто высказываются «в пользу бедных», клеят ярлык популиста. Тем временем россияне либо отказываются от рождения детей, особенно от планов иметь второго-третьего ребёнка. Либо идут на всякие хитрости, например, ради дополнительных выплат матерям-одиночкам. Семилетний рекорд по разводам уже побит, между прочим. Что ж, «экономика бедности ещё и не такие ходы подскажет»…

Но что будет с Россией и русскими ещё через 20 лет такой же политики «в пользу богатых»?

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