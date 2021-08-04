«Он раскрывал «тихарей» Лукашенко»

В Киеве найден повешенным белорусский активист — политический беженец.

Виталий Шишов, 26-летний руководитель некоммерческой общественной организации «Белорусский дом в Украине», пропал 2 августа. Ну как — пропал? Вышел около девяти утра из арендованной квартиры в Святошинском районе Киева (это зафиксировала видеокамера у подъезда), направился на пробежку в ближний парк и не вернулся, хоть обещал быть к десяти. В «Белорусском доме в Украине» такие истории сразу воспринимают как ЧП — увы, есть печальный опыт.

Активисты «БДУ» рассказали журналистам: «С его номера было сделано несколько так называемых «глухарей» — резко обрывающихся звонков, сейчас связаться с ним невозможно. Больше на связь не выходил. Мы обратились за помощью к волонтерам, прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили».

Заявление в полицию написала девушка Шишова, которая жила вместе с ним. К вечеру 2 августа какие-либо новости отсутствовали.

Зафиксировали только очевидное: телефон белоруса отключен от отслеживания местоположения, а часов или фитнес-браслета молодой человек на носил.

Утром 3 августа Национальная полиция сообщила: Шишов найден повешенным неподалеку от того места, где пропал, в парке. По предварительной информации, на теле и лице видны следы побоев, ссадины, сломан нос. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). В полиции уточнили, что проверят все версии, в том числе убийства, замаскированного под суицид. Телефон, найденный неподалеку от тела, взяли на экспертизу.

Место, где был найден Виталий Шишов

«Шишов окончательно перебрался в Киев осенью 2020-го, когда режим Лукашенко начал повальные репрессии против оппозиции, и зарегистрировал в министерстве юстиции Украины «Белорусский дом в Украине», сообщество взаимопомощи белорусов» — так сказано в инстаграм-аккаунте организации. «БДУ» создавали (цитирую сайт) «для комфортной адаптации всех белорусов, которые пострадали в борьбе за свои конституционные права и свободную Беларусь и были вынужденными уехать из страны».

За минувшие полгода активисты провели 60-дневную (анонсировалась как бессрочная, до полной победы над режимом. — О. М.) акцию у посольства РБ в Киеве под названием «Вахта Света» («Новая» писала о ней), ряд «Маршей белорусов», собирали средства на обновление памятника землякам, погибшим на Майдане и в войне на Донбассе. Деятельность самого же Виталия Шишова, по словам его коллег, была направлена на построение горизонтальных связей между белорусами, живущими в разных странах, формирование диаспоры, а также на так называемую деанонимизацию «тихарей» — агентов спецслужб Лукашенко.

Стихийный мемориал у посольства Беларуси в Киеве, получивший название «Вахта Света». Возник 12 ноября после известия о гибели Романа Бондаренко. Фото: Ольга Мусафирова / «Новая газета»

Последнюю информацию подтверждает сообщение оппозиционного телеграм-канала NEХТА: «Виталий Шишов раскрывал «тихарей» на акциях в Киеве. В июне завел ТГ-канал для сбора информации о чекистах, работающих за пределами Беларуси».

При этом многие источники указывают на связь между «Белорусским домом в Украине» и Сергеем Коротких, известном еще как «Боцман» и «Малюта».

Нацист Коротких еще в 2014 году получил украинское гражданство за участие в добровольческом батальоне «Азов» (организация, запрещенная в РФ. — Ред.).

В «Белорусском доме в Украине» утверждают — цитирую сообщение белорусского правозащитного центра «Весна» — что за Виталием Шишовым в Киеве следили, к нему не раз подходили подозрительные личности, пытались заговорить. «О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас предупреждали как местные источники, так и свои люди в Республике Беларусь, о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что, возможно, хоть так «БДУ» выйдет из информационного вакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного для режима белоруса. Будем продолжать добиваться истины!» — говорят коллеги Виталия по «Белорусскому дому в Украине».

Виталий Шишов. Фото из соцсетей

Юрий Шчучко, один из активистов, в эфире программы «Настоящее время» (телеканал внесен в РФ в реестр СМИ-иноагентов) рассказал, что он оказался среди тех, кто обнаружил тело Шишова. «В это время полиция опрашивала местных жителей… Это старая схема. Человек повешен со следами избиения на лице. Ничего не похищено».

По словам Шчучко, «от СБУ приходила информация — говорили, чтобы мы были аккуратнее, потому что тут работает сеть агентов КГБ Беларуси, и возможно все. Виталий просил меня позаботиться о близких людях, которые его окружают. У него было странное предчувствие», — поделился Шчучко. Нельзя не заметить, что рассказ друга несколько отличается от того, как описали состояние Шишова в «Белорусском доме в Украине» — «относился с юмором»…

«Кто-то еще сомневается, кто убил Павла Шеремета?» — пишут в соцсетях украинские журналисты. «Белорусские спецслужбы на нашей территории так же активны, как и российские. Потому этим делом должна заниматься не полиция, а контрразведка и Служба безопасности Украины».

При этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге в Киеве отверг предположения о том, что Шишов или его близкие ранее обращались к правоохранителям по поводу слежки за ними: «Хочу заверить — таких обращений не было ни в прошлом, ни в этом году. Если будет получена в ходе досудебного расследования дополнительная информация, она сразу же будет передана соответствующим службам», — пообещал Клименко.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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