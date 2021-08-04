Море и развалины: Татьяна Навка с дочерьми путешествует по Греции

46-летняя фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка со вчерашнего дня активно делится в своем Instagram фотографиями и видео из Греции. В страну оливкового масла и древних развалин спортсменка отправилась в компании своих дочерей: 21-летней Саши от брака с Александром Жулиным и шестилетней Нади от нынешнего мужа Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь Президента России не поехал за границу вместе с ними и остался в столице. Это уже второй отпуск фигуристки за последние полгода: весной она с мужем и младшей дочкой была в Крыму.

Сейчас Татьяна, Саша и Надя путешествуют по острову Делос. Навка не скрывает от подписчиков, что местные красоты их сильно впечатлили:

Удивительный остров Делос, практически остров-музей, который сохранил архитектурные и археологические следы различных цивилизаций Древнего мира вплоть до раннехристианского периода, поражает! Вы только представьте, что, по легенде, этот остров — место рождения Аполлона и Артемиды, когда-то крупный порт и духовный центр — был разрушен и разорен в 87 году до н. э. полководцем Митридата Менофаном! Сейчас же на острове можно увидеть несколько святилищ, храмов, статуи, фонтаны, сокровищницы, античный амфитеатр и, конечно же, аллею львов! Грозные охранники острова, которые пережили века и по сегодняшний день несут свою верную службу! Хотя, может, это и легенда. Кто знает?

В сторис же Навка восхищается развалинами, где им провели обзорную экскурсию:

Невозможно поверить, что здесь жили люди в V веке до нашей эры!

Саша Жулина, в отличие от мамы, предпочитает делиться больше природными видами и фотографиями из бассейна в купальнике.

Надя Пескова и Саша Жулина Татьяна Навка

Напомним, Татьяна Навка и Дмитрий Песков познакомились в 2010-м, а спустя 4 года у них родилась дочь Надежда. В июне 2015-го знаменитости расписались, а 1 августа того же года сыграли свадьбу. У Татьяны есть еще одна дочь – 21-летняя Александра от фигуриста Александра Жулина, а у Дмитрия – четверо детей от прошлых браков: 30-летний сын Николай от Анастасии Буденной, 22-летняя Елизавета, 16-летний Мика и 13-летний Дени от Екатерины Солоцинской.

На днях старшая дочь Дмитрия Пескова Елизавета откровенно ответила на десятки каверзных вопросов своих подписчиков. В сторис девушка приоткрыла завесу тайны своей личной жизни (сказав, что у нее “есть настоящий мужчина”), семейной и профессиональной. Так, ее спросили об отношениях с матерью и с дочерью ее мачехи Сашей Жулиной, о жизни за границей и в России, об отце и многом другом.

Саша Жулина Татьяна Навка и Надя Пескова