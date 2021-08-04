 

Трамп оспорил решение минюста США о передаче налоговых деклараций Конгрессу

04.08.2021, 17:53, Новости дня
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Бывший американский лидер Дональд Трамп оспорил в суде предписание министерства юстиции страны о передаче его налоговых деклараций Конгрессу, заявили юристы экс-главы государства.

«В данных запросах президент Трамп выделяется потому, что он является республиканцем и политическим оппонентом. Эти запросы были сделаны с целью отомстить президенту Трампу», – заявили юристы экс-президента США, передает РИА «Новости».

Ранее большое жюри нью-йоркского района Манхэттен представило уголовные обвинения в отношении компании экс-президента США Дональда Трампа, Trump Organization, и ее финансового директора Аллена Вайссельберга. Финансовому директору и Trump Organization будут предъявлены обвинения в нарушении налогового законодательства при финансовом поощрении сотрудников компании. Вайссельберг.

Указанное разбирательство проводит прокурор американского округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним. Кроме того, разбирательство касается якобы имевших место возможных нарушений, допущенных его компанией в налоговой и банковской сферах.

В феврале Вэнс получил доступ к информации о налоговых отчислениях экс-президента и Trump Organization. Трамп в течение нескольких лет безуспешно пытался через суд прекратить начатое Вэнсом разбирательство. Политические оппоненты Трампа еще со времен президентской гонки 2016 года в США требуют от него опубликовать налоговые декларации. Трамп под разными предлогами отказывается это сделать.



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