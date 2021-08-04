Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным решение о признании «Фонда борьбы с коррупцией» (иноагент) экстремистской организацией и его запрет.

«Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – цитирует судебную коллегию РИА «Новости».

Решение в полной мере вступило в законную силу в среду, 4 августа.

В июне Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал ФБК и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

По мнению прокуратуры, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

В июле Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту осужденного Навального. Основанием для внесения в реестр сайта Навального стала статья 15.3 закона об информации, информационных технологиях и о защите информации. Тогда же был заблокирован доступ к сайту созданного Навальным «Фонда борьбы с коррупцией».

Генпрокуратура отмечала, что «упомянутые интернет-ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности ФБК, ФЗПГ и штабов Навального».