 

Ученые оценили вероятность заражения ОРВИ в кабинете врача-терапевта

04.08.2021, 17:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Исследователи из Миннесотского университета проанализировали данные о более чем о 105,4 миллиона амбулаторных посещений в 6,7 тысячи кабинетах первичной помощи в период с 2016 по 2017 годы. Они отдельно выделили пациентов, которые обращались к врачу с симптомами респираторных инфекций: повышенная температура, боль в горле, насморк и т.п.

Затем специалисты изучили данные о пациентах, которые пришли на прием к терапевту в тот же день после человека с признаками ОРВИ, и отследили их повторные посещения с гриппоподобными симптомами. Оказалось, что в среднем 2,7 человека из 1000 вынуждены были снова обращаться к специалисту с признаками респираторной инфекции. По оценкам ученых, вероятность заразиться ОРВИ у тех, кто зашел в кабинет врача после человека с гриппоподобными симптомами, на 31,8% выше по сравнению с теми, кто был на приеме до него.

Авторы исследования сообщили, что эти данные приблизительные, поскольку в сезон эпидемий респираторных инфекций человек может заразиться также в общественном транспорте или на работе. Однако в любом случае медучреждениям стоит позаботиться об усилении инфекционного контроля и разделять потоки пациентов с респираторными симптомами и без них, а врачам использовать маски и другие средства защиты даже в том случае, если опасность COVID-19 останется в прошлом. 

Ученые отметили также, что повышенный риск заражения ОРВИ во время амбулаторного приема может быть связан и с тем, что некоторые врачи пренебрегают правилом обязательного мытья рук после каждого пациента.

«Мы давно знаем, что руки врачей и медсестер являются основным источником инфекций в медицинских учреждениях. Мытье рук между приемами — это самый надежный способ предотвратить распространение инфекций», — сообщили авторы исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.01 / Названы условия для замены моторного масла раньше срока

12.10 / Меган Маркл рассказала о своей депрессии из-за травли

15.03 / Мнение: Оказалось, что демократии в Чехии нет

06.10 / Дело Ефремова направили в Мосгорсуд

04.02 / «Как спокойно смотреть на ершики, когда у нас нет перспектив?»

26.12 / Стук за звонок

02.11 / Турецкие инженеры расшифровали и убрали закладки из российской системы С-400?

16.12 / Остробюджетные истории

06.07 / Николай Цискаридзе сообщил об операциях, перенесших в Париже

01.07 / Мнение: Сколько денег должно государство давать гражданам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]il.com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика