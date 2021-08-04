Ученые оценили вероятность заражения ОРВИ в кабинете врача-терапевта



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Исследователи из Миннесотского университета проанализировали данные о более чем о 105,4 миллиона амбулаторных посещений в 6,7 тысячи кабинетах первичной помощи в период с 2016 по 2017 годы. Они отдельно выделили пациентов, которые обращались к врачу с симптомами респираторных инфекций: повышенная температура, боль в горле, насморк и т.п.

Затем специалисты изучили данные о пациентах, которые пришли на прием к терапевту в тот же день после человека с признаками ОРВИ, и отследили их повторные посещения с гриппоподобными симптомами. Оказалось, что в среднем 2,7 человека из 1000 вынуждены были снова обращаться к специалисту с признаками респираторной инфекции. По оценкам ученых, вероятность заразиться ОРВИ у тех, кто зашел в кабинет врача после человека с гриппоподобными симптомами, на 31,8% выше по сравнению с теми, кто был на приеме до него.

Авторы исследования сообщили, что эти данные приблизительные, поскольку в сезон эпидемий респираторных инфекций человек может заразиться также в общественном транспорте или на работе. Однако в любом случае медучреждениям стоит позаботиться об усилении инфекционного контроля и разделять потоки пациентов с респираторными симптомами и без них, а врачам использовать маски и другие средства защиты даже в том случае, если опасность COVID-19 останется в прошлом.

Ученые отметили также, что повышенный риск заражения ОРВИ во время амбулаторного приема может быть связан и с тем, что некоторые врачи пренебрегают правилом обязательного мытья рук после каждого пациента.

«Мы давно знаем, что руки врачей и медсестер являются основным источником инфекций в медицинских учреждениях. Мытье рук между приемами — это самый надежный способ предотвратить распространение инфекций», — сообщили авторы исследования.