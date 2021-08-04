 

“Девочка – лето. Солнечная, светлая и очень милая”, “Такой красивый цвет платья”. Внучка Ротару восхитила новым образом

04.08.2021, 17:46, Новости дня
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Евдокименко позирует в кадре, сидя на деревянном помосте на фоне искусственного водоема.

“Пауза”, – подписала она публикацию.

“Такой красивый цвет платья. Очень идет”, – оценили образ поклонники.

“Девочка – лето. Солнечная, светлая и очень иилая”, – прокомментировали снимки фолловеры.

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Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Контекст:

София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий, известный как диджей SHMN (1994).

София учится в нью-йоркском Parsons For Design и снимается в рекламе. 30 мая ей исполнилось 20 лет. Евдокименко часто делится в своем микроблоге снимками, на которых запечатлена в новых образах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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