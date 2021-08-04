 

“Нацкорпус” обвинил в коррупции главу Луганской ОГА Гайдая

04.08.2021, 17:46, Новости дня
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“Раскрыта коррупционная схема в Станично-Луганском районе под руководством Дмитрия Неклесы и Сергея Гайдая. Чегринец Сергей Николаевич директор Станично-Луганского Лесхоза – матерый коррупционер со стажем. Совместно с замом Неклесы Владимиром Шевченко долгие годы продавали лесные продукты за бесценок, в разы ниже рыночной стоимости. Не подпуская к аукциону “чужих” предпринимателей, готовых платить в три раза больше, наполняя бюджет предприятия”, – написал Кириллов.

Он добавил, что схема может беспрепятственно работать только с молчаливого согласия и покровительства губернатора Сергея Гайдая и назначенного им начальника областного Лесхоза.

“Сам же Чегринец пообещал нам, в случае публикации доказательств отправится в свой отстроенный дом в Крыму”, – заявил представитель “Нацкорпуса”.

Кириллов заявил, что местные предприниматели Батирсултанов и Лебедь угрожали директору Новоайдарского лесного хозяйства с требованием провести аукцион на 5000  м3 леса на их биржах.

https://www.facebook.com/KirillovPRO/videos/1023384211823009/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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