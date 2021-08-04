 

4 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

04.08.2021, 17:46, Новости дня
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Создание шампанского приписывают французскому монаху Пьеру Периньону, которому впоследствии установили памятник в провинции Шампань и в честь которого назвали одну из самых дорогих марок – Dom Perignon. Монах отвечал за сохранность вин в погребах бенедиктинского монастыря и обнаружив несколько бутылок с забродившим вином. Поначалу он хотел их вылить, но, попробовав, решил поэкспериментировать – брал разные сорта винограда, купажировал, менял время и температуру выдержки.

4 августа 1668 года Периньон преподнес настоятелю монастыря результат своего эксперимента – то, что в последующем назовут шампанским.

В православной традиции сегодня именины у Агапия, Алексея, Зины, Куприана, Корнилия, Михаила, Марии и Маркеллы. В католической – у Доминика, Иоанна и Протаса.

Согласно народным приметам:

Если в этот день гремит постоянно гром, обязательно начнется и град.
Если в этот день будет гроза, будет вдосталь сена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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