Дальнейшее объединение России и Беларуси означает почти полное враждебное окружение Украины – “Сила и честь”

Обращение политсовета политической партии “Сила и честь”

Президенту Украины

Председателю Верховной Рады Украины

Уважаемый Владимир Александрович!

Уважаемые народные депутаты Украины!

Накануне 30-й годовщины независимости Украины наше государство оказалось в крайне непростом экономическом, военном, дипломатическом, информационном и геополитическом положении. Продолжается вооруженное противостояние с Россией, которая не оставляет попыток уничтожить государственность Украины даже военным путем. Об этом свидетельствует значительная концентрация российских войск вблизи наших границ, начиная с апреля этого года.

Кремль давно не скрывает намерений фактически ликвидировать украинскую государственность. Он уже длительное время готовит для этого как народ своей страны, так и народы других стран мира, распространяя пропаганду о том, что “русские и украинцы – это один народ, единое целое”, а “суверенитет Украины возможен лишь в партнерстве с Россией”.

Дальнейшее объединение в единый военный потенциал авторитарных России и Беларуси, которые являются военно-политическими союзниками, фактически означает почти полное враждебное окружение Украины и усиливает опасность вооруженного нападения на нее теперь еще и с северного направления.

Достройка российского трубопровода “Северный поток – 2” создает дополнительные политические, военные, экономические и энергетические угрозы для Украины, Центральной и Восточной Европы. Этот газовый проект является не только значительным источником поступления дополнительных валютных средств в российский бюджет, но и увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе и усиливает разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что официальная украинская делегация во главе с президентом, которая планирует визит в Вашингтон 30 августа этого года, во время встреч с представителями всех ветвей американской власти, включая Конгресс США, должна, руководствуясь Конституцией и законами Украины, выходить, прежде всего, из наших национальных интересов и, на наш взгляд, из таких позиций:

1. Дальнейшие дипломатические переговоры по восстановлению территориальной целостности и общепризнанных границ Украины должны вестись, в основном, в Будапештском формате стран его подписантов с привлечением Франции и Китая, которые также предоставили Киеву соответствующие гарантии безопасности, аналогичные указанным в тексте меморандума.

Исходя из того, что Украина получила гарантии безопасности от всех пяти ядерных государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), безъядерное государство-участник ДНЯО, а Будапештский меморандум 1994 года фактически составляет с ДНЯО единое целое, восстановление территориальной целостности Украины является вопросом, непосредственно связанным с международным режимом нераспространения ядерного оружия, мировой безопасностью и дальнейшей судьбой процесса ядерного разоружения в мире.

Даже при сегодняшнем откровенном нежелании со стороны России соблюдать основополагающие принципы международного права и взятых на себя соответствующих обязательств, в частности, в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, это существенно сократило бы возможности Москвы манипулировать информацией и дезориентировать мировую общественность о ситуации в Крыму и в Восточной Украине как внутренне украинском конфликте.

Согласно Конституции Украины, президент Украины руководит внешней политикой государства, но должен действовать только на основании законов Украины.

Один из главных законов, который определяет сейчас способ обеспечения безопасности и обороны Украины дипломатическим путем – постановление Верховной Рады Украины от 6 июля 2010 года “О заявлении Верховной Рады Украины о предоставлении Украине реальных гарантий безопасности”. В этом постановлении Верховная Рада Украины обязала украинское правительство путем дополнительных соглашений со странами-подписантами Будапештского меморандума дополнить их гарантии безопасности дополнительным механизмом их эффективной и практической реализации.

Именно на это должен ссылаться президент Украины при встрече с президентом США, который, безусловно, уважает демократические принципы верховенства права и должен понимать, что его украинский коллега ограничен в соответствии с Конституцией и законодательством Украины, именно этими законодательными рамками дальнейшего формата переговоров по деоккупации украинских территорий и восстановления суверенитета и целостности Украины. Минский и нормандский форматы переговоров уже сыграли свою роль в истории и доказали свою ограниченность в ресурсах влияния на агрессора. Продолжение переговоров в нормандской формате возможно при условии наработки на этих переговорах европейских инициатив для воплощения их в дополнительных соглашениях к Будапештскому меморандуму. А круг участников нормандского формата целесообразно было бы расширить, включив в него Великобританию и Польшу.

2. С учетом отсутствия существенного прогресса в вопросе предоставления Украине плана действий по членству в НАТО и продления пребывания, таким образом, Украины в де-факто серой сфере зоны безопасности в центре Европы, особое внимание представителей американской стороны следует обратить на опасность установления любых новых сфер влияния в Центральной и Восточной Европе, к чему, очевидно, стремится Москва.

Предотвратить это можно, только предоставив Украине вместо зонтика НАТО хотя и не равноценную замену, но существенную компенсацию – статус основного союзника США вне НАТО, что также должно способствовать углублению украинско-американского стратегического партнерства в критически важной для нас военно-технической сфере с реальной программой помощи Украине в ее перевооружении и восстановлении полного цикла собственного производства критических для обороны образцов военной техники с использованием современных технологий.

Для усиления позиций президента на переговорах в Вашингтоне и привязки этого вопроса к Будапештскому меморандуму и ДНЯО желательно было бы дополнительно принять перед визитом президента новое постановление Верховной Рады Украины, в котором были бы развиты положения постановления Верховной Рады Украины от 6 июля 2010 года с учетом неработающих до сих пор существующих формул гарантий безопасности Украины, что привело к факту военной оккупации части территории Украины.

Указанное требует от Украины подготовки собственного проекта дополнительного к Будапештскому меморандуму соглашения с новым реальным механизмом обеспечения гарантий безопасности Украины и возможных действенных санкций против агрессора, несмотря даже на то, что он является одним из его подписантов и ядерной державой.

Со своей стороны Украина должна представить США свои предметные предложения о том, как в Киеве видят углубление отношений с Вашингтоном в политической, военной и сфере безопасности.

При этом для Украины целесообразно исходить как из безусловного отстаивания собственных национальных интересов, так и с учетом главных сегодняшних внешнеполитических приоритетов США, факта настроенности большинства населения России против НАТО, наличии в России второго ядерного потенциала, а также из осознания границы возможного компромисса между сторонами для сохранения мира и безопасности как в Европе, так и в мире в целом.

3. Совместное заявление США и Германии от 21 июля 2021 года о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и целей по климату, которая предусматривает определенные компенсационные меры для нашего государства, вовсе не устраняет главные причины украинско-российского конфликта и не уменьшает существенным образом напряжение в регионах Центральной и Восточной Европы, а также не гарантирует безопасность всего европейского континента.

В связи с этим Украина хотела бы получить от США соответствующие разъяснения, какие именно инструменты и механизмы будут дополнительно привлечены в случае эскалации российской агрессии и возможных агрессивных действий против нашего государства в виде дальнейшего военного, политического, экономического или информационного давления, что было запрещено Будапештским меморандумом в обмен на отказ Украины от третьего ядерного потенциала в мире.

Украина также была бы благодарна за эффективное содействие со стороны администрации Белого дома и обеих палат Конгресса США за более широкое привлечение нашего государства к региональным энергетическим инициативам, включая инициативу Трех морей и ее усилий по укреплению инфраструктурной связи и энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе. Мы также хотели бы получить американское содействие более глубокому военно-политическому и экономическому сотрудничеству и взаимной интеграции в сфере безопасности стран-участниц инициативы Триморья с Украиной.

Со своей стороны Украина должна была бы уже в ближайшее время представить Соединенным Штатам собственный план конкретных действий относительно перечня мероприятий по усилению собственной военной, экономической, дипломатической и энергетической безопасности и уменьшению соответствующей энергетической зависимости от Российской Федерации.

Политсовет партии “Сила и честь”.

—