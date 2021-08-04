Политолог Дзермант назвал причину громких заявлений белорусских спортсменов

Политолог Алексей Дзермант пояснил о причинах громких заявлений белорусских спортсменов. Эксперт также высказал перспективы таких шагов опальных атлетов.

Несколько дней назад белорусская спортсменка Кристина Тимановская выступила с критикой организации Олимпиады оргкомитетом Белоруссии. После этого легкоатлетка отказалась возвращаться на родину, приняв предложение Варшавы о переезде в Польшу. Теперь же стало известно о подобном решении еще двух участников белорусской олимпийской команды, Яны Максимовой и Андрея Кравченко. Причины таких громких заявлений назвал российский политолог Алексей Дзермант.

По мнению эксперта, подобный «флэшмоб» объясняется сугубо политическими мотивами. Спортсмены из Белоруссии утверждают, что на родине им не дают «дышать полной грудью», однако в Германии они такую возможность нашли. По мнению Дзерманта, настоящей целью поступков Тимановской, Максимовой и Кравченко являются корыстные мотивы. Политическая же ситуация стала только лишь прикрытием стремления к выгоде. Громкие же заявления помогут спортсменам получить визу и затем получить права на ПМЖ в какой-либо из стран Евросоюза.

При этом политолог подчеркнул, что относительно Максимовой, у нее нет каких-нибудь значимых успехов в спорте. Поэтому попытка выставить себя жертвой политики может быть еще и обычным пиаром. В этом представителям Белоруссии может активно помогать Запад, используя спортсменов, как инструмент. Таким образом, события вокруг Олимпиады в Токио может являться, по сути, началом новой Холодной войны.

При этом Минск вряд ли предпримет какие бы то ни было попытки вернуть своих атлетов. Скорее всего, предположил Дзермант, не желающая жить на родине троица останется жить на Западе. Несмотря на потраченные государством немалые средства на подготовку участников олимпийской сборной, насильно никто отправлять Тимановскую, Максимову и ее супруга Кравченко в Белоруссию не станет.

Источник: inforeactor.ru