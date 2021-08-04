Невролог: У МакSим есть шансы на полное восстановление после комы

Певица МакSим, которая пробыла в медикаментозной коме больше месяца, недавно пришла в сознание. Ее состояние прокомментировал невролог Виктор Косс, а также дал прогнозы по поводу восстановления после перенесенной болезни.

У артистки диагностировали обширное поражение легких, поэтому пришлось ее подключать к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Виктор Косс отметил, что с помощью новейшего оборудования у Марины Максимовой могут восстановиться ткани легких. Кроме этого, при поддержке необходимого уровня оксигенации головной мозг пациентов не пострадает. Дальнейшая музыкальная карьера МакSим зависит от возможностей ее организма и врачебной помощи.

Знаменитость уже может самостоятельно дышать. Она была тронута поддержкой поклонников, поэтому передала им свою благодарность. По словам представителя МакSим, ей необходимо время для восстановления.